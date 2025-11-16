Ese fue el grito que se escuchó este fin de semana de norte a sur del país, durante las multitudinarias movilizaciones encabezadas por la Generación Z, acompañada por familias y ciudadanos que tomaron calles, avenidas y plazas públicas en decenas de ciudades.

El eco de las consignas, registrado en múltiples videos y transmisiones, reflejó el descontento social por la inseguridad, los pactos políticos cuestionados y la creciente confrontación entre jóvenes y autoridades federales.

Un collage de marchas en varios estados mostró el mismo pulso: hartazgo, miedo y exigencia de un alto a la violencia.

Protestas en el norte: marchas en Nuevo León encendieron el reclamo

En Nuevo León, miles de jóvenes se concentraron en la Explanada del Palacio de Gobierno, donde el ambiente se cargó de consignas, gritos y denuncias directas hacia la administración federal.

Entre los testimonios más fuertes, una joven regiomontana lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó:

“Soy regiomontana y quiero decirle a Claudia y a su gobierno de porquería que son un narcoestado y todos lo sabemos… a los criminales les tapan la cara y a nosotros nos exhiben”.

Las protestas se mantuvieron durante horas, con pancartas que exigían seguridad, justicia y respeto a los jóvenes que aseguran haber sido señalados desde el púlpito presidencial.

Indignación en el sur: Chiapas exige freno a los pactos con delincuentes

En Chiapas, la movilización también fue masiva. Manifestantes acusaron a autoridades estatales y federales de “pactar con delincuentes”, y advirtieron que los ciudadanos no permitirán más abusos.

Un orador tomó el megáfono y lanzó un mensaje contundente:

“Es necesario recordarle a los políticos que sin el pueblo no son nada… que le quede claro a la presidenta, a los senadores y a nuestro gobernador”.La protesta se replicó en San Cristóbal, Tuxtla y Tapachula.

Valle de Toluca y Edomex: marchas contra injusticias y vínculos con grupos criminales

En el Estado de México, los manifestantes denunciaron injusticias y exigieron poner un alto a autoridades presuntamente vinculadas con el crimen organizado.

“Ya estamos hartos”, expresó Dolores, una de las participantes, en referencia a la presidenta federal y a la gobernadora mexiquense.

Veracruz, Guerrero, Morelos e Hidalgo: la consigna fue una solaEn Veracruz, el grito dominante fue:

“¡Fuera Morena!”Lo mismo ocurrió en Guerrero, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, Yucatán y Tamaulipas, donde miles caminaron bajo la misma demanda: frenar la violencia y la corrupción que, aseguran, mantienen sometido al país.

Una sola voz: México exige poner un alto a la violencia

Las movilizaciones de la Generación Z dejaron ver un país que, desde múltiples frentes, reclama seguridad, justicia y un gobierno que escuche.

La consigna, repetida en cada estado, fue clara:

“Que se ponga un alto a la violencia que tiene sometido a México”.