Trabajadores de hotel descubren a mujer muerta recargada sobre una mesa en Las Choapas

Una movilización de autoridades se registró en el municipio de Las Choapas, Veracruz, luego de que una mujer fuera localizada sin vida dentro de una habitación de hotel ubicado en la colonia Aviación, por parte de los trabajadores. Hasta el momento, las autoridades no han dicho las causas de su muerte.

Encuentran a una mujer sin vida dentro de una habitación en Las Choapas

El hallazgo del cuerpo de la mujer ocurrió cuando trabajadores del establecimiento en la colonia Aviación, ingresaron a la habitación y encontraron a la mujer recargada sobre una mesa , por lo que de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia.

De acuerdo con el reporte preliminar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de que ellos llegaran a la habitación.

El área fue acordonada por las autoridades para evitar la alteración de la escena del crimen, mientras se solicitaba la presencia de personal especializado al lugar de los hechos.

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un hotel de paso en la colonia Aviación, en Las Choapas. Trabajadores hicieron el hallazgo y autoridades confirmaron que ya no tenía signos vitales. Periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.… pic.twitter.com/FiFuNxwa22 — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) November 16, 2025

Minutos después, elementos de Servicios Periciales arribaron al sitio para realizar la inspección correspondiente, además de iniciar con el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan establecer una línea de investigación.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre las causas de muerte de la mujer , por lo que se mantiene hermetismo en torno al caso.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar si en los hechos estuvo involucrada alguna persona.

Kesia fue asesinada en un hotel en CDMX

El asesinato de Kesia, ocurrió en un hotel ubicado en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Pilares, de la colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez, el pasado 9 de septiembre.

La recepcionista del establecimiento informó a los oficiales que en una de las habitaciones encontraron sobre la cama a una mujer desnuda, quien no respondía a los llamados.

Socorristas que llegaron a brindar el apoyo diagnosticaron a la mujer sin signos vitales, por lo que esperaron la determinación de las causas de su muerte por parte de las autoridades.