PT, PAN y Morena en Cámara Baja se acusan de solapar a narcos

Diputados conmemoran el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y sale a relucir el juicio de Genaro García Luna, lo que confronto a la bancada del PAN con la de Morena y PT. En medio de gritos los grupos se acusaron mutuamente de solapar a narcos.

Todo comenzó cuando la diputada del PT, Lilia Aguilar, en tribuna acusó a Felipe Calderón de crear un narco estado y apunto hacia la diputada del PAN, Margarita Zavala.

“El juicio de Genaro García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas aquí, especialmente Margarita Zavala, a la que abiertamente aludo para que venga y nos diga cómo se hicieron tantas tropelías, cómo avanzó el cártel de Sinaloa en este país bajo los ojos ciegos, aparentemente ingenuos o tontos, como dijo Diego Fernández de Cevallos, de su esposo, y cómo este narco Estado cobró vidas”, acusó la petista.

Desde la bancada de Morena surgieron gritos “narcos, narcos“ hacia la bancada del PAN.

Pero la panista Margarita Zavala reviró desde su curul a la diputada del PT.

“Se enfrentó al crimen organizado. Ya quisiéramos presidentes valientes. Un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. En cambio, la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. No solo los abraza, los libera, los defiende”, acusó la ex primera dama.

Sus señalamientos fueron acompañados de gritos “Ovidio, Ovidio, Ovidio” que lanzaron sus compañeros de partido en alusión al narcotraficante hijo del “Chapo” Guzmán.

Susana Prieto refutó al PAN “Ya Ovidio está preso, cámbienle de canal”.

Sale a colación el caso Michoacán.

En la discusión el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, se desvió a Michoacán. “Ahora el tiempo nos está dando la razón, los granadazos, el michoacanazo fue obra de Genaro García Luna, porque quería que un cártel se apoderara de Michoacán. Ese es el verdadero origen de ese debate ríspido pero respetuoso que tuve con Felipe Calderón en esos años”.

El diputado del PAN, Jorge Triana, le recordó a Godoy familiares incomodos presuntamente vinculados al narco en Michoacán. Le pido también al equipo de seguridad de la Cámara, que revise la cajuela de los diputados de Morena, para ver si no hay algún alguien de apellido Godoy en ella”.

Y entre gritos y acusaciones la Cámara de Diputados conmemoró en su sesión de este jueves el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.