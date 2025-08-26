Entrevista con Ricardo B. Salinas Pliego: De la crítica a la inseguridad al fenómeno de “Tío Richie”

La entrevista de Ricardo B. Salinas Pliego en Código Magenta ha generado un enorme revuelo como una figura con voz crítica. Aquí te presentamos los puntos más importantes de la segunda parte de la conversación, desde sus severas críticas al gobierno de López Obrador y los mecanismos de control político, hasta su visión sobre la seguridad, su posible futuro presidencial y el fenómeno viral del “Tío Richie”.

Ricardo B. Salinas Pliego lanza críticas al gobierno de AMLO por proyectos fallidos y falta de seguridad

Salinas Pliego fue directo en las críticas hacia la administración actual, enfocándose en la mala gestión de los recursos públicos y la inefectividad en temas de seguridad. Según el empresario, el gobierno ha fallado en sus funciones más básicas.

Tren Maya, el “capricho” que deja pérdidas millonarias afectando la economía mexicana

Criticó abiertamente la inversión en proyectos emblemáticos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas. La pregunta que plantea es clara: "¿Dónde está el beneficio del Tren Maya? ¿Dónde está el beneficio de la refinería?”. Acusa al gobierno de utilizar el dinero de los ciudadanos con fines políticos.

Asimismo, afirmó que la falta de seguridad es un fracaso del Estado. Con una cifra de 80 homicidios diarios, compara la situación de México con la de un país en guerra, afirmando que “esa cifra no se ve en Gaza, no se ve en Irán”

En ese sentido, admiró el enfoque tiene el presidente de El Salvador: “La política de Bukele en El Salvador de enfrentar a las bandas como organizaciones terroristas y aplicarles penas de 40 años sin importar el rol, a mí me parece extraordinaria”.

¿Qué opina Ricardo B. Salinas Pliego sobre la libertad de expresión?

Ricardo B. Salinas atribuye su capacidad para hablar sin restricciones a su independencia financiera: “Tengo la gran autonomía de tener mucho dinero, y el día que me lo quiten, que me lo quiten, pero no me va a faltar”.

Asimismo, determinó que su posición es única porque no debe responder a accionistas o a una junta de consejo.

¿Ricardo B. Salinas Pliego se podría postular para la presidencia en 2030?

Al ser cuestionado sobre una posible candidatura presidencial para 2030, el empresario contestó: “Yo no estoy buscando la presidencia, mi vocación es otra. Pero si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos lo van a reclamar”.

¿Por qué le dicen “tío Richie” a Ricardo B. Salinas Pliego?

Explica que el apodo y su popularidad no fueron planeados, sino que surgieron de forma espontánea en las redes sociales. Acepta que el “Tío Richie” es un personaje útil para conectar con la gente, especialmente con los jóvenes, quienes se sienten atraídos por su estilo directo y sin filtros.