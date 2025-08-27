Tragedia en Xochimilco: Microbús atropella y mata a un conductor sobre Periférico

Un hombre de 31 años de edad perdió la vida la mañana de este miércoles tras ser atropellado por una unidad de transporte público en Periférico Oriente, a la altura del mercado de plantas de Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, el trágico accidente ocurrió después de que el conductor derrapara y cayera de su vehículo, justo cuando el microbús circulaba por la misma vía. El trágico y lamentable accidente provocó que el operador del transporte público fuera detenido y trasladado.

¿Cómo fue el accidente de Periférico, en Xochimilco?

Según las primeras versiones de los hechos, el hombre de 31 años conducía su vehículo sobre Periférico Oriente cuando, por razones aún por determinar, derrapó y cayó sobre la cinta asfáltica. En ese mismo instante, una unidad de pasajeros pasaba por el lugar y no logró frenar, arrollando el cuerpo del conductor.

Policías de la CDMX cubren el cuerpo tras accidente en Xochimilco

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y servicios de emergencia. Lamentablemente, los paramédicos que valoraron al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles.

Los policías procedieron a acordonar la zona para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la coordinación territorial correspondiente.

El conductor de la unidad de transporte público fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica.