¡Adiós a tres colonias en Iztapalapa! Las unifican en una sola, ¿cuáles son?

¡Atención, iztapalapenses! Tres colonias se encuentran en un proceso para dejar atrás sus nombres y consolidarse bajo una nueva identidad: la Colonia Predio El Molino. Asimismo, cambiará la nomenclatura en las vialidades y aquí te decimos cómo quedarán conformadas.

¿Cuáles serán las tres colonias en Iztapalapa que se unificarán?

El proyecto se basa en la unificación de las colonias “Celoallioti”, “Cananea” y “Uscovi” para que, en conjunto, se conviertan en la Colonia Predio El Molino. Cabe señalar que esta decisión fue aprobada por los habitantes de las colonias antes mencionadas, obteniendo una contundente mayoría del 80% de los votos a favor.

Así cambiará la nomenclatura de las calles tras unificación de tres colonias en Iztapalapa

Como parte del proceso de unificación, también se aprobó la modificación de la nomenclatura en las vialidades, lo que afectará directamente a algunas de las calles de la zona. Las vías que cambiarán de nombre son:



Calle Diagonal de los Olivos, que anteriormente se llamaba Hombre de Fuego .

que anteriormente se llamaba . Calle Pintapan , que antes se conocía como Acahuatl .

Este cambio busca ordenar la estructura urbana de la nueva colonia, facilitando la orientación y los servicios de mensajería para los residentes y visitantes.

Cabe destacar que aunque la votación de los vecinos ya dio el visto bueno al proyecto, el proceso de formalización aún no ha concluido. Para que la unificación de colonias en Iztapalapa sea oficial, el proyecto debe pasar por un proceso de formalización, materialización y, finalmente, su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La plaza exterior del Metro Constituyentes cambiará de nombre a “Plaza Arquitecto Luis Barragán”

Asimismo, el espacio exterior y de acceso a la estación del Metro Constituyentes está a punto de recibir una nueva identidad. En una iniciativa para formalizar la nomenclatura de este espacio público, se ha propuesto que la plaza lleve el nombre de uno de los máximos exponentes de la arquitectura mexicana: Luis Barragán.

De igual manera, se requiere votación y aprobación para formalizar este cambio en la Gaceta Oficial de la capital.