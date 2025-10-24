La cultura mexicana ha sido protagonista en la celebración de los Premios Princesa de Asturias de 2025. El prestigioso Museo Nacional de Antropología (MNA) y la icónica artista de la lente, Graciela Iturbide, fueron los dos laureados del país en una solemne ceremonia de entrega que tuvo lugar en la jornada de hoy, 24 de octubre.

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias en Artes por su impactante trabajo fotográfico

La fotógrafa originaria de México, Graciela Iturbide, fue honrada con el reconocimiento en el ámbito de las Artes, una de las ocho esferas que abarcan estos galardones. Su trabajo fotográfico ha sido aclamado por su profunda capacidad para capturar la esencia de la humanidad a través de composiciones visuales rebosantes de significados y símbolos. La propia artista ha compartido una muestra de sus emblemáticas creaciones con el público.

El Museo Nacional de Antropología fue reconocido con el Premio de la Concordia por su labor en preservar la diversidad cultural.



El Museo Nacional de Antropología es galardonado en la categoría de Concordia

Por su parte, el Museo Nacional de Antropología, institución fundamental para el entendimiento y preservación del patrimonio cultural, se hizo acreedor del Premio Princesa de Asturias en la categoría de la Concordia. Este galardón subraya la labor de la entidad en la promoción de valores de entendimiento y unión, destacando su rol como puente entre distintas culturas y épocas.

Part of the speech given by Graciela Iturbide, 2025 Princess of Asturias Laureate for the Arts.

La ceremonia estuvo presidida por la Casa Real española

La trascendental ceremonia fue presidida y oficiada por la Casa Real española. Los premios fueron entregados directamente por Sus Majestades, el rey Felipe VI y la reina Letizia, quienes estuvieron acompañados por sus hijas, la princesa heredera Leonor y la infanta Sofía. El acto consolidó la relevancia internacional de estos premios.

Los Premios Princesa de Asturias se dividen en un total de ocho áreas temáticas que reconocen la excelencia a nivel global. Además de las categorías de Artes y Concordia, en las que México obtuvo los máximos honores este año, la premiación también incluye distinciones en Comunicación y Humanidades, Letras, Ciencias Sociales, Deportes, Investigación Científica y Técnica, y Cooperación Internacional.

De esta manera, la edición de 2025 de los galardones queda marcada por el doble triunfo de la cultura mexicana, reconociendo tanto la excelencia artística de Graciela Iturbide como el significativo aporte del Museo Nacional de Antropología a la promoción de la armonía global.

