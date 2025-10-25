El centro de la CDMX se disfraza: arranca la fiesta por el Día de Muertos y Halloween

Ha dado inicio a la temporada de romerías en la Ciudad de México (CDMX), por lo que decenas de vendedores ambulantes salieron a las calles del Centro Histórico para comenzar con la vendimia del Día de Muertos.

Más de 100 carritos ofrecen distintos artículos para la temporada y se desplazan por todo el Centro Histórico.

Se realizó un pequeño deslife de terror para dar el banderazo oficial a estas fechas que nos encantan a todos.

DESFILE DEL TERROR EN EL CENTRO



Maquillaje de catrina, máscaras, calabazas, playeras, sombreros de bruja y disfraces… todo eso ofrecen más de 100 carritos de vendedores ambulantes que se alistan para un pequeño desfile del terror por el Día de Muertos.



Partirán del cruce…

¿Qué venden en los puestos?

En estas fechas se venden miles de artículos diferentes debido a la temporada de Día de Muertos y Halloween, que se celebran a finales de este mes.

Los artículos de Día de Muertos se centran en la ofrenda, la memoria y la celebración de la vida de los difuntos.

Tienden a ser más artesanales, coloridos y con un significado profundo. Algunas de las cosas que venden para esta festividad son pan de muerto, calaveritas de azúcar o chocolate, dulces típicos, flor de cempasúchil, papel picado, velas, maquillaje y vestimenta para catrinas, entre otras.

Los artículos de Halloween se enfocan en lo terrorífico, lo macabro y lo divertido, con el objetivo de disfrazarse y pedir dulces.

Para esta festividad se venden disfraces de diferentes tipos como personajes de ficción o temas de terror clásicos, máscaras, decoraciones, paquetes de dulces para ofrecer a los niños, etc.

La #CapitalDeLaTransformación se llena de color, tradición y alegría para rendir homenaje a quienes viven por siempre en nuestra memoria.



🏵 ¡Gran desfile de #DíaDeMuertos2025! 🏵



Este sábado 1 de noviembre a las 14:00 h, las calles cobrarán vida con catrinas,…

¿Halloween o Día de Muertos?

Tanto el Día de Muertos como Halloween son celebraciones que honran a los muertos, pero tienen orígenes, propósitos y tradiciones profundamente diferentes.

El origen del Día de Muertos viene de raíces prehispánicas desde las culturas mesoamericanas, fusionadas con tradiciones católicas europeas. Su ambiente es familiar, colorido, respetuoso, festivo y nostálgico porque se celebra la continuidad de la vida.

Por otro lado, el origen de Halloween es celta, con influencias romanas y cristianas (Víspera de Todos los Santos). Su ambiente se define por ser oscuro, terrorífico, macabro y enfocado en lo paranormal y el susto.

#PrecauciónVial | ¡La tradición se mueve en la #CapitalDeLaTransformación!



💀 Este sábado 25 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, vive el #PaseoNocturno de #DíaDeMuertos y recorre 19 km de alegría, música y color. ✨



Recuerda: durante el evento habrá afectaciones viales en…

El desfile

Durante el mini desfile, decenas de vendedores y gente de la capital caminaron disfrazados de sus personajes favoritos. Algunos con máscaras, otros vestidos de catrines o catrinas, inauguran oficialmente la vendimia del Día de Muertos y Halloween.

Su recorrido fue desde Reforma y Juárez hacia distintos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México.