La historia del “JJ”, hombre que hirió de bala en la cabeza al futbolista Salvador Cabañas

Javier Alatorre compartió lo difícil que fue entrevistar al “JJ”, Jorge Valderas Garza. “Recuerdo que se le señalaba como ser el responsable de las operaciones no solo en la Ciudad de México, sino del Estado de México”.

Javier relata que José Jorge Valderas estaba en su derecho a decir “yo no quiero yo no quiero hablar, yo no quiero hablar en una entrevista”,

Al momento en que el conductor le pregunta sobre su decisión de incursionar al mundo del narco, este le responde “por la maldita miseria como todo. (...), pues vengo de familia humilde, trabajadora normal”, le respondió tajantemente.

De “mover” un kilo de droga a casi 20 al mes

Originario de Sinaloa, específicamente de Mazatlán, explicó que empezó entre agosto y septiembre del 2007. “Esto no empezó a dar frutos como hasta casi año después, un año era pura pérdida (...), porque, pues uno no, no sabía. De mover un kilo de droga al mes ahorita estaban vendiendo 15, 20 a la semana”.

Alatorre le cuestiona, sobre quiénes eran sus compradores, “¿a quién se la vendes?”, a lo que este responde que se le distribuía a los narcomenudistas, esta respuesta en una conversación que el conductor de Hechos Noche describe como complicada al inicio, puesto que no se trataba de una declaración, sino de encontrar, para el público el momento o puntos clave que llevaron al delincuente a optar por ese camino.

“Estaba de parte de un de un proceso judicial, si no en la parte periodística de la parte que le interesa al ciudadano, porque al final de cuentas lo que queremos saber es en dónde se cometen los errores”.

El “JJ” quería ser sacerdote, esto cuando tenía solo 13 años. “Imagínate qué cambio tan brusco”, le dice a Alatorre durante la entrevista. El hombre ya había tenido problemas en estados Unidos y de esta forma supieron en su familia sobre los pasos en los que andaba.

El atentado contra el futbolista Salvador Cabañas

Además, fue muy señalado por el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas, esto en el baño de un bar. Momento que marcó la vida y carrera del jugador, quien recibió un balazo en la cabeza por parte del JJ. esto le costó la carrera a la víctima.

El hombre confiesa que cuando supo que el jugador sobrevivió al ataque pudo pensar en que este tenía suerte. También expresó que hubiera preferido morir antes que caer a la cárcel, peor que en un momento desistió a eso.