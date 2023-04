¿Quién es Paco el de las empanadas de Acapulco?

El famoso vendedor de alimentos Paco el de las empanadas ganó relevancia en redes sociales por comercializar sus productos de una forma llamativa a los turistas que visitan las playas de Acapulco, en el estado de Guerrero.

Sin embargo, en las últimas horas corrió un rumor en el cual señalaban que el conocido comerciante supuestamente habría muerto durante una balacera en el puerto, ocurrida el martes 3 de abril de 2023. Aunque esta versión es falsa, esta versión fue difundida a través de algunas personas en internet.

¿Quién es ‘Paco el de las empanadas’?

Francisco Orihuela Martínez es el nombre real de Paco el de las empanadas, quien saltó a la fama en el año 2016, cuando uno de sus videos grabado mientras vendía sus productos fue compartido a través de internet.

A los 14 años de edad estuvo en el foco nacional debido a su técnica amable y divertida de llamar la atención de los visitantes de Acapulco. Incluso el magnate Carlos Slim y su yerno Arturo Elías Ayub intentaron ofrecerle una beca a Paco, quien terminó por rechazarla.

En agosto de 2020 empezó a publicar videos en su perfil de TikTok, para compartir contenidos útiles sobre ventas y marketing. Sin embargo, desde el 31 de octubre de 2020 no publica contenido nuevo.

“Mis TikToks no van a ser de payasadas. No voy a bailar, van a ser TikToks de utilidad. Vamos a hablar de ventas, de marketing, historia, música. No te lo puedes perder. TikToks de utilidad”, refirió Paco en su primer video publicado en dicha plataforma el 31 de agosto de 2020.

¿Cuánto valen las empanadas de Paco de Acapulco?

La orden de tres empanadas de Paco el de Acapulco tiene un costo de 100 pesos, de acuerdo con un video publicado en redes sociales, en el cual el célebre emprendedor ofrece este alimento a algunos visitantes de la playa guerrerense. Sin embargo, este video tuvo críticas negativas, ya que algunas personas señalaron que la actitud de Paco el de las empanadas no fue la adecuada al comercializar sus productos.

“Piénsenlo, es comida. En el caso de esta que tiene el reconocimiento de las redes sociales no van a alcanzar, gente. Pidan una orden, son tres. ¿Cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? 100 pesitos. Yo traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco, así que ustedes los traen de sobra”, expresó Paco.

Critican actitud de Paco el de las empanadas pic.twitter.com/oaa6T9cr8Z — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) February 21, 2023

¿Por qué se rumoró que ‘Paco el de las empanadas’ murió en Acapulco?

Durante la tarde del viernes 3 de abril de 2023, ocurrió una balacera en playa Caleta, de Acapulco, el cual dejó un saldo de cuatro muertos y cuatro personas lesionadas. El ataque sucedió cerca de las 18:00 horas, a un costado del restaurante La Cabaña.

Ⓜ️ #FranciscoOrihuela, mejor conocido como "Paco el de las empanadas" envía Saludos para todos sus seguidores y manifiesta que se encuentra muy bien de salud, que en esta Semana Santa los ve en su natal Acapulco para disfrutar de sus ricas empanadas.#paco #empanadas #rip pic.twitter.com/xnrnOdUDod — AL MOMENTO ISTMO (@almomentoistmo) April 6, 2023

Algunas personas comenzaron a hacer conjeturas y difundir en redes sociales videos del momento del ataque, en el cual señalaban que Paco el de las empanadas sería uno de los fallecidos. Sin embargo, esto es falso.