Casos de rabia humana en México: Dónde se localizan y cuál es la causa

Las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron la posible existencia de cuatro casos de rabia humana en México, se detectaron en tres niños y en una mujer, además actualizaron la información sobre el estado de salud, dónde se localizan y cuál es la causa de infección.

¿Cuál es la causa de la rabia humana en Oaxaca y Nayarit?

La Secretaría de Salud de México detalló que los tres posibles casos de rabia humana en tres niños oaxaqueños, los cuales son hermanos, fueron provocados por la mordedura de un murciélago.

#EnLaMañanera | Pruebas que se hicieron a tres menores de #Oaxaca que fueron mordidos por murciélagos y que posteriormente presentaron síntomas de rabia fueron enviadas al #INDRE y se perfila que los resultados se entreguen en las próximas horas pic.twitter.com/qtR4I7N6nb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

En tanto que el presunto caso de rabia humana de una mujer en Nayarit, fue provocado por la mordida de un gato semi-doméstico, que frecuentemente se paseaba por una comunidad marginada del estado.

Las autoridades de Salud detallan que la rabia humana se transmite por la mordedura de animales silvestres de todo tipo, por lo que no se puede eliminar. Los ejemplares que frecuentemente transmiten la infección son: mapaches, murciélagos, tejones y coyotes.

La confirmación de rabia humana en los cuatro pacientes podría hacerse oficial en las próximas horas, en cuanto el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE); de los resultados de los estudios que se les practicaron tanto a los niños como a la mujer, mismos que han recibido la vacuna contra la infección.

En Oaxaca hay #AlertaSanitaria; hay tres niños con posible #rabia porque los mordió un murciélago.



Estos pequeños son de la comunidad de Palo de Lima, en San Lorenzo Texmelucan y ya son atendidos en un hospital de la capital oaxaqueña.@BravoLucy con la información en @HechosAM pic.twitter.com/18lKOkVRxF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

¿Dónde se localizan los casos de rabia humana en México?

La Secretaría de Salud reveló que hace unos días, 3 niños y una mujer pudieron haber sido infectados por rabia humana, desafortunadamente dos de los menores de edad se encuentran en estado grave de salud.

El caso de los 3 niños que pueden estar infectados de rabia, ocurrió en Palo de Lima, ubicada en el municipio de San Lorenzo Texmelucan, aproximadamente a 100 kilómetros de la capital de Oaxaca, esta localidad es muy pobre y cuenta con una gran deficiencia de Centros de Salud.

#EnLaMañanera | La Secretaría de Salud informó que se analizan las pruebas a 3 menores en Oaxaca por posible contagio de rabia tras ser mordidos por murciélagos



En Nayarit también se reportó que una mujer de 29 años con síntomas de rabia después de que fue agredida por un gato pic.twitter.com/gkL5IcJrRN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

En Nayarit, una mujer joven de aproximadamente 29 años de edad tiene un cuadro compatible con rabia humana. Las autoridades de salud trabajan en conjunto con los dos estados para que los pacientes reciban las atenciones y cuidados necesarios.

A pesar de los cuatro posibles casos de rabia humana en México, la Secretaría de Salud decidió no emitir alerta sanitaria, pues se tratan de casos aislados y no se puede realizar nada al respecto, la infección no se puede eliminar en todo el país. Pero tanto en Nayarit como en Oaxaca, las autoridades realizaron acciones de vigilancia epidemiológica, de prevención y control.