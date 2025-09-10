Mañana inicia el registro de aspirantes a ingresar a licenciaturas del SUAyED de la UNAM: lo que no te debes saber

A partir de este jueves 11 de septiembre, la UNAM abrirá el registro para todos aquellos que deseen estudiar una carrera en la modalidad en línea o abierta de la institución. Este proceso de admisión estará disponible hasta las 4 de la tarde del 19 de septiembre, y se recomienda a los aspirantes verificar minuciosamente sus datos para evitar complicaciones posteriores.

La UNAM abre el registro para estudios en línea del 11 al 19 de septiembre

El pago por derecho al examen de selección se podrá hacer a partir del 11 de septiembre y hasta el 22 de septiembre, cuando el sistema cerrará a las 15:59 horas. Después, del 12 al 23 de septiembre, los aspirantes deberán descargar e imprimir la cita para su fotografía, firma digital y huella.

Para quienes tengan dudas sobre el registro, habrá un periodo de aclaraciones del 17 al 19 de septiembre. Los interesados podrán enviar un correo electrónico con una copia de su identificación oficial, o bien, acudir al Local de Registro de Aspirantes en Ciudad Universitaria en los horarios establecidos.

La guía para prepararse para el examen estará disponible sin costo extra del 17 de septiembre al 4 de noviembre. La cita para el examen, por su parte, se podrá obtener entre el 20 y el 24 de octubre, un periodo exclusivo para este trámite. Si se presentan problemas para descargar la cita, se pueden enviar las aclaraciones por correo o acudir al local de registro.

¿Cuándo se realizarán los exámenes para una licenciatura SUAyED de la UNAM?

Como parte de la preparación, es indispensable descargar el navegador seguro y realizar una prueba práctica entre el 28 y el 31 de octubre. Además, del 3 al 7 de noviembre, los aspirantes deberán acceder a un simulador del examen en la fecha y hora asignadas para familiarizarse con la plataforma y asegurarse de que su equipo sea compatible.

La aplicación del examen en línea se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre en la fecha y hora designadas. El examen contará con una supervisión doble, con vigilancia humana y un sistema de inteligencia artificial que detectará movimientos, miradas o ruidos inusuales para garantizar un proceso transparente y justo. Se prohíbe el uso de cualquier aparato electrónico durante el examen.

Cualquier intento de fraude será detectado y podría llevar a la cancelación del examen, incluso si el aspirante logra ser seleccionado.

¿Cuándo salen los resultados para licenciaturas SUAyED de la UNAM?

Los resultados se publicarán el 4 de diciembre. Los aspirantes que sean seleccionados deberán realizar un examen de diagnóstico de inglés, una hoja de datos estadísticos y un examen médico. También deberán descargar la cita para la entrega de documentos. Si el aspirante ya tiene antecedentes en la UNAM, deberá descargar su documentación del 11 al 23 de enero. La entrega de documentos originales será del 20 al 28 de enero y la inscripción en los planteles se llevará a cabo del 26 al 30 de enero.

Las clases del ciclo escolar 2025-2026 comenzarán el 3 de febrero. Para aquellos que no están familiarizados con la educación a distancia, se ofrecerá un programa de apoyo al ingreso en línea, del 11 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026.