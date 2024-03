¡No hay caipiriñas suficientes! Brasil registra sensación térmica récord

La ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, registró un récord histórico de sensación térmica, con la cual los habitantes han tenido que lidiar.

La sensación térmica en el vecindario de Guaratiba, al oeste de la ciudad, registró 62.3 grados Celsius, de acuerdo con la agencia de noticias del gobierno brasileño. Esta es la sensación térmica más alta desde que comenzaron a tomar registros en el año 2014, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Río (COR).

Habitantes de Brasil no tienen agua para soportar el calor



Los residentes de la zona se reunieron en las playas y albercas cercanas para tratar de aliviar el calor, en tanto que algunas pesonas aseguraron que en ocasiones no hay suficiente agua para bañarse o nadar en medio de las altas temperaturas.

“Es difícil, la situación es difícil. Mira mi situación y no hay agua para bañarnos diario. Hay días cuando no tenemos agua suficiente para beber. Nadie fuerte en la noche, se quedan afuera. Si usas aire acondicionado, el recibo de la energía sube. No puedo permitírmelo por ahora, porque estoy desempleada”, declaró Rosilda Benedito, habitante de Guaratiba, a la agencia Reuters.

¿Qué es la sensación térmica?

La sensación térmica es un índice de calor calculado entre la temperatura y la humedad relativa de una zona, asegura el Centro de Operaciones de Río (COR). El organismo brasileño agrega que cuando más altas son la temperatura y la humedad relativa, aumenta la sensación de calor en la región determinada.

El COR explicó que la zona de Guaratiba es más propensa a las altas temperaturas debido a su cercanía con el océano y con los vientos cálidos del norte que impactan la región.

[ 🇧🇷 BRÉSIL ]



🔸Marre du froid et de la grisaille ? Pendant ce temps, la ville de Rio de Janeiro fait face à une vague de chaleur historique. Dans le quartier populaire de Guaratiba, hier, les températures ont atteint les 42°C avec des ressentis allant jusqu’à… 62,3°C. pic.twitter.com/CWDc2yDySd — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) March 18, 2024

Además, los océanos del mundo han experimentado un año de calor sin precedentes, con una marca de temperatura que es superada cada día, aseguran los registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Los datos muestran que la temperatura de la superficie oceánica superó los 20.5 grados en 2023 y ahora rebasa los 21 grados en los primeros meses de 2024, lo cual puede derivar en afectaciones a la vida marina y al clima global.