VIDEO | Rescatan a patito atrapado tras fuerte incendio en bodega en Iztacalco

Un incendio se registró hoy viernes 15 de agosto de 2025 en una fábrica de peluches en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX). El reporte de las autoridades indica que los hechos ocurrieron en avenida Del Recreo y la calle Chimalpopoca, colonia Los Reyes.

“Recibimos reporte de incendio en colonia Los Reyes, en Iztacalco; acudimos al lugar para verificar la situación”, informaron los bomberos de la CDMX.

Mientras que una oficial rescató un pato que encontró escondido y asustado, en la bodega en la que ocurrió un incendio esta tarde en la alcaldía Iztacalco. Tras ello, se solicitó la presencia de personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal para su resguardo.

#AlertaVialFIA | Se registra un incendio en una fábrica de peluches, ubicada en la zona de #Iztacalco, #CDMX.



Cuerpos de emergencia ya laboran en el lugar e intentan apagar las llamas. pic.twitter.com/pEilT3QDcj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2025

Policías y bomberos trabajan para sofocar incendio en fábrica

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) apoyan a los bomberos para sofocar el fuego que se registra en la fábrica de peluches.

Al lugar arribaron policías de Tránsito y Sectoriales para el apoyo en las labores para sofocar el fuego, el cual, hasta el momento, no ha dejado personas lesionadas.

Confinan incendio en Iztacalco hoy

Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, informó que incendio se registró en una bodega de aproximadamente 600 metros cuadrados con material para fabricación de colchones.

Indicó que los bomberos trabajaban en la extinción de un punto de incendio al fondo de la bodega, en la cual se han registrado solo daños materiales hasta el momento.

Informo que se trata de una bodega de aproximadamente 600 m2 con material para fabricación de colchones. Al momento el incendio está confinado, reporto un avance del 60 por ciento. Trabajamos en la extinción de un punto de incendio al fondo de la bodega. pic.twitter.com/m2XgF6q8a6 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 15, 2025

El Jefe Vulcano actualizó que luego del incendio en la bodega en Iztacalco se reporta un avance del 80 por ciento en la extinción del incendio, donde laboran 60 bomberas y bomberos y 15 unidades.