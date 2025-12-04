Médico que suministró ketamina al actor Matthew Perry fue sentenciado a 30 meses de prisión

Un médico identificado como Salvador Plasencia, señalado por suministrar ketamina de forma ilegal al actor Matthew Perry en las semanas previas a su muerte, fue sentenciado este miércoles 3 de diciembre a 30 meses de prisión federal en Estados Unidos.

Plasencia, de 44 años, operaba una clínica de atención urgente en Calabasas, California, y aceptó su culpabilidad en cuatro cargos de distribución ilegal de ketamina, un anestésico controlado. En mensajes revelados durante la investigación, el médico se refería a Perry como “id**ta” y preguntaba cuánto podría cobrarle por el medicamento.

La sentencia convierte a Plasencia en el primer condenado relacionado con la muerte de Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing en Friends y cuya autopsia determinó que falleció por los efectos agudos de ketamina, combinados con una cardiopatía y las condiciones en las que fue hallado.

El trato clandestino: visitas nocturnas, compras ilegales y administración de ketamina a Matthew Perry sin supervisión

De acuerdo con documentos judiciales, Plasencia comenzó a suministrar ketamina a Matthew Perry el 30 de septiembre de 2023. Ese mismo día compró frascos y tabletas a otro médico, Mark Chavez, por 795 dólares, y luego acudió al domicilio del actor para inyectarle ketamina y dejar algunos frascos a su asistente, Kenneth Iwamasa, quien no tenía formación médica.

Los fiscales detallaron que, entre finales de septiembre y el 12 de octubre de 2023, Plasencia distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas y jeringas, cobrándole a Perry más de 57 mil dólares, pese a que cada dosis tenía un precio aproximado de 15 dólares.

En una ocasión, durante la administración del fármaco, el actor presentó una peligrosa subida de presión arterial. Aun así, Plasencia continuó dejando más ketamina al asistente, totalmente fuera del estándar médico.

“Le fallé”: el doctor Salvador Plascencia pidió perdón a la familia de Matthew Perry

Durante la audiencia, Plasencia —quien perdió su licencia en septiembre de 2025— se mostró visiblemente afectado y dijo:

“Le fallé al señor Perry — Le fallé a él. Le fallé a su familia. Lo siento mucho.”

La madre del actor, Suzanne Morrison, tomó la palabra y cuestionó directamente al médico:

“Este es mi hijo. Que lo haya llamado ‘id**ta'… no hay nada de id**ta en él."

La familia calificó al médico como “uno de los más culpables” y expuso cómo aprovechó la vulnerabilidad del actor:

“No fue un traficante... Fue un doctor. Alguien que traicionó su juramento por unos cuantos miles de dólares.”

¿Quiénes más enfrentan cargos por la muerte de Matthew Perry?

El caso involucra a varios acusados que han ido aceptando su responsabilidad:



Jasveen “La reina de la ketamina” Sangha

Kenneth Iwamasa , el asistente que administró dosis sin supervisión médica.

, el asistente que administró dosis sin supervisión médica. Mark Chavez , proveedor de frascos y tabletas.

, proveedor de frascos y tabletas. Erik Fleming, implicado en la cadena de distribución.

Todos ellos esperan sentencia entre diciembre de este año y febrero de 2026.

Así fueron las últimas semanas de Matthew Perry

La investigación revela que Matthew Perry buscó ketamina de forma legal en una clínica, pero al negarle un aumento en la dosis, recurrió a suministros clandestinos.

Plasencia lo visitó en su casa en múltiples ocasiones e incluso lo inyectó en el estacionamiento de un centro comercial, dentro del vehículo del actor.

Un día antes de la muerte de Perry —ocurrida el 28 de octubre de 2023 en su jacuzzi— el médico le ofreció más ketamina por mensaje de texto.

Las autoridades aseguraron que Plasencia no proporcionó la ketamina que causó la muerte, pero sí contribuyó al aumento de su dependencia, creando un entorno clínicamente inseguro.