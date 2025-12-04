Hombre colapsa durante entrevista en vivo en TV de República Dominicana; habría muerto por infarto

Ante decenas de espectadores, el líder transportista Mario Ureña, presidente de la Ruta S.O. de Santiago Oeste en República Dominicana, murió de manera repentina mientras participaba en una entrevista totalmente en vivo.

El hecho estremeció a los conductores y a todas las personas que se encontraban siguiendo la transmisión, por lo que esta tuvo que ser interrumpida de inmediato.

Periodista Mario Peña murió durante entrevista en República Dominicana

Todo ocurrió la mañana del 3 de diciembre, durante el programa El Café de Diario 55, donde Ureña participaba en un debate sobre lo que se vive en el transporte urbano en Santiago.

Según las imágenes que circulan en redes sociales, el dirigente se encontraba escuchando a su abogado, quien exponía temas legales relacionados con la ruta.

En cuestión de segundos, el también periodista perdió la conciencia y quedó recostado sobre el sofá del set. En ese momento, los presentadores se levantaron para intentar ayudarlo, mientras que el canal decidió cortar la transmisión.

En imágenes difundidas también se observa como el equipo realiza las llamadas de emergencia. Más tarde, se confirmó que Mario Ureña sufrió un infarto fulminante que terminó con su vida en segundos.

Pese a ello, el gremio transportista y la familia de la víctima exigen respuestas claras, pues aseguran que Mario se encontraba en perfectas condiciones horas antes de la entrevista.

¿Quién era Mario Ureña?

Mario Ureña no solo era conocido como líder transportista; también era un reconocido periodista, promotor turístico y figura clave en la defensa del transporte dominicano.

Como secretario general de la Ruta S.O., impulsó la circulación de la ciudad de Santiago desde 2024, alegando que la empresa operaba de manera legal y que habían cumplido con los requisitos necesarios.

En meses recientes, Ureña había enfrentado también conflictos con otros grupos de choferes que se oponían a la puesta en marcha de la nueva ruta, asegurando que afectaba a otras líneas como la F y la M, según dieron a conocer medios locales.

Comunicado del canal de televisión tras la muerte de Mario Ureña

Minutos después de confirmarse la muerte del comunicador, el canal emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida:

“SuperTV55 (Canal 55) lamenta el fallecimiento del señor Mario Ureña, fundador y presidente de la Ruta Urbana S.O., quien perdió la vida de manera repentina mientras participaba en la entrevista El Café de Diario 55. Extendemos nuestras condolencias a familiares, compañeros, amigos y al sector transporte que hoy lamenta esta irreparable pérdida”.

El mensaje destacó su compromiso comunitario y su trayectoria como líder choferil, defensor del transporte urbano y promotor de mejoras para la región.