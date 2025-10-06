Cae ‘Don José' en Durango, líder criminal ligado a ‘Los Mayos’, por secuestro y tráfico de personas

Una intensa movilización de fuerzas federales desató un fuerte operativo en Durango que terminó con la captura de José Luis ‘N’, alias ‘Don José', señalado como presunto líder de una célula criminal ligada a la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa. Su detención de última hora fue posible tras una serie de alertas y cateos simultáneos ejecutados en distintos puntos de la capital duranguense, en los que participaron la Defensa, Semar, Guardia Nacional, SSPC y la FGR.

Captura de ‘Don José’, líder de célula criminal en Durango

De acuerdo con fuentes oficiales, la acción se derivó de una investigación por secuestro y tráfico de personas que permitió ubicar varios inmuebles empleados para retener víctimas y coordinar traslados ilícitos.

Tras semanas de vigilancia, las autoridades recabaron pruebas suficientes para solicitar a un juez las órdenes de cateo, las cuales fueron cumplimentadas en colonias como Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria.

Bienes asegurados y cómplices detenidos tras cateos en Durango

Durante los operativos se logró la detención de cinco personas más personas, entre ellas Diana Estefanía, alias ‘Patrona', José Juan, Rocío, alias ‘Licenciada', José Raymundo y José Orlando.

También se logró el aseguramiento de tres vehículos, una motocicleta, 36 teléfonos celulares, cargadores, cartuchos y un radio de comunicación, equipo presuntamente utilizado para coordinar las actividades delictivas de la red.

En #Durango fue detenido José Luis, alias “Don José”, considerado líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, afín a la facción de “Los Mayos”, del cártel de #Sinaloa.



La captura se realizó en cinco cateos, en los que también fueron aprehendidos… pic.twitter.com/LwjgojfZjo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2025

Las primeras indagatorias apuntan a que ‘Don José’ mantenía vínculos con operadores de alto rango dentro del Cártel de Sinaloa y controlaba rutas destinadas al tráfico de migrantes y víctimas de secuestro.

Las autoridades indicaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Tras ejecutar cinco cateos en #Durango, detienen al líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas. https://t.co/lmxhlhtraF pic.twitter.com/IUwVujNP0A — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 6, 2025

Con esta detención, la Fiscalía busca debilitar las estructuras de grupos criminales que operan en la región norte del país. La coordinación interinstitucional entre fuerzas armadas y autoridades federales fue clave para concretar la captura de uno de los presuntos líderes regionales más activos en Durango.