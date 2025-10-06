Asesinan a Jessica Luna, excandidata del PT en Yanga, Veracruz; iba por su hija a la escuela

La tarde de este lunes 6 de octubre fue asesinada a balazos la excandidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Yanga, Veracruz, Jessica Luna.

La dirigencia estatal del PT confirmó la muerte de quien fuera su representante en la elección pasada para la Presidencia Municipal de Yanga, Jessica Flor Luna Aguilera y quien fue asesinada a balazos en el municipio de Atoyac.

En un breve comunicado de la Coordinación Ejecutiva Estatal del PT, se informó que su excandidata, era “una joven política entusiasta, madre de familia y abogada, quién se destacó por ofrecer juicios totalmente gratuitos a personas de pocos recursos”.

Otros de sus compañeros del Partido del Trabajo también confirmaron el crimen cometido en contra de la joven política y enviaron su pésame a familiares.

Jessica Luna fur asesinada afuera de la escuela donde asiste su hija

De acuerdo con versiones que circulan en medios locales, Jessica Luna, un grupo de hombres armados le dispararon cuando se dirigía a la escuela a recoger a su hija.

La mujer habría perdido el control del vehículo y chocó contra la barda de la escuela ocasionando pánico entre los estudiantes y maestros del plantel.

🔴 Jessica Luna Aguilera, excandidata del PT a la alcaldía de Yanga y actual juez de paz, fue asesinada a tiros al recoger a su hija en Atoyac, Veracruz. pic.twitter.com/d7jNcfZq8x — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 6, 2025

Minutos más tarde, paramédicos confirmaron su muerte en ese lugar. La zona fue acordonada y la Fiscalía ya investiga el crimen.

En su mensaje, la dirigencia estatal del PT, pide a las autoridades, que se realice la investigación correspondiente para dar con los responsables y el crimen no quede impune.

Información en desarrollo...