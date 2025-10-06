Detienen al tiktoker “Señor Equis” por presuntamente difundir videos en la Zona Galáctica de Chiapas

Mediante una conferencia de prensa, el Fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre la detención de Daniel Alonso “N”, mejor conocido en TikTok como “Señor Equis”, tras compartir videos de personas que frecuentan la Zona Galáctica de Tuxtla Gutiérrez.

En esta zona denominada de tolerancia, se ejerce el trabajo sexual regulado por el gobierno municipal, por lo que es un área privada ubicada en la periferia de la ciudad chiapaneca.

En el material difundido, presuntamente se mostraban a mujeres y clientes que visitan este espacio lleno de bares, comercios y vida nocturna. Lo que desató controversia en redes sociales.

¿Quién es el tiktoker detenido en Tuxtla Gutiérrez?

El influencer, que acumula más de 188 mil seguidores en la plataforma de TikTok, se hizo viral por publicar fotos desde el interior de la Zona Galáctica, donde mostraba a clientes sin su consentimiento.

Según informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la detención de Daniel Alonso “N” se realizó con base en órdenes judiciales derivadas de investigaciones por violación a la privacidad y privacidad sexual.

Los videos comenzaron a circular a finales de septiembre, generando que algunos visitantes del lugar se molestaran por estar siendo grabados, así como la exposición sin consentimiento de las mujeres que ahí se concentran.

Fiscalía detiene a tiktoker tras difusión de material en Chiapas

El fiscal general confirmó que Daniel Alonso “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Cabe recordar que en el Código Penal estatal se establece que, el delito contra la privacidad sexual se llega a sancionar con penas de prisión de 3 a 5 años y una multa de 100 a 200 días multa.

Esto cuando una persona publica, difunde o comparte por cualquier medio electrónico imágenes, audios o videos íntimos de otra persona sin su consentimiento. Además, si la conducta se realiza con fines comerciales o de lucro, la pena puede incrementarse hasta en una mitad.

¿Qué es la Zona Galáctica de Tuxtla Gutiérrez?

La Zona Galáctica se ubica en la carretera hacia Chiapa de Corzo y es conocida por ser un centro de actividad sexual regulado por el gobierno estatal.

A pesar de que es reconocida como una zona de tolerancia por las mismas autoridades, colectivos piden brindar seguridad y servicios de salud necesarios para las mujeres que ejercen la prostitución.

