Sentenciado por abuso sexual infantil contra su hijastra en Zapopan; Jalisco ocupa el 1er lugar en este delito

Un hombre identificado como Sergio “N” fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual infantil agravado, luego de que la Vicefiscalía en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco lograra acreditar su responsabilidad, la víctima es su hijastra.

El agresor confesó el delito de abuso sexual infantil en Jalisco

Durante la audiencia, realizada el 3 de octubre, Sergio “N” reconoció su culpabilidad tras aceptar que abusó de la hija de su pareja. Los hechos ocurrieron en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan, donde el agresor aprovechó la confianza de la menor y la cercanía con la familia para cometer los tocamientos.

👨🏻‍⚖️A través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, logró que un sujeto fuera sentenciado a 4 años de prisión por abuso sexual infantil agravado en perjuicio de una niña, hija de su pareja. pic.twitter.com/5pWAKcC3la — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 6, 2025

La madre de la víctima denunció el abuso y, tras una investigación sólida, la Vicefiscalía integró suficientes pruebas para que el Juzgado dictara sentencia. Además de la pena de prisión, el hombre deberá pagar 35 mil 300 pesos por concepto de reparación del daño.

Autoridades destacaron que este fallo envía un mensaje claro: no habrá impunidad para quienes vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes en Jalisco.

Omar “N”, exfutbolista también enfrenta imputación por abuso sexual infantil agravado

El caso del exfutbolista Omar “N”, ídolo de las Chivas de Guadalajara, también ha causado conmoción en el estado. El pasado 5 de octubre, fue imputado por el delito de abuso sexual infantil agravado, tras haber sido detenido en Zapopan por elementos de la Fiscalía del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, Omar “N” habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. Fue arrestado en el centro del municipio mediante una orden de aprehensión y puesto a disposición del Juzgado que emitió el mandato.

Durante la audiencia de imputación, la defensa del exjugador solicitó la duplicidad del término constitucional (144 horas), por lo que será el 10 de octubre cuando el juez determine si se le vincula a proceso.

Mientras tanto, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa. Las investigaciones siguen su curso para reunir más pruebas y esclarecer completamente los hechos.

Jalisco, el estado con más casos de abuso sexual infantil

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2024, Jalisco registró 1,834 casos de abuso sexual infantil, lo que representa más del 17% de los casos reportados a nivel nacional.

En segundo lugar se ubica el Estado de México con 1,631 casos, y en tercero Veracruz con 880. Entre 2010 y 2024, se han contabilizado más de 70 mil casos de este delito en el país, y el 92% de las víctimas son mujeres de entre 12 y 17 años.

Estos datos reflejan una crisis de violencia sexual contra niñas y adolescentes, que exige fortalecer la prevención, la educación y el acceso a la justicia en todo México.