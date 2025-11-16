¡Periférico Sur amanece completamente cerrado! Zonas afectadas y alternativas viales

¡Atención, conductores! Un evento deportivo provocó el cierre de los carriles centrales de Periférico Sur Adolfo Ruiz Cortines en ambas direcciones; se recomienda tomar precauciones.

El evento comenzó alrededor de las 7 de la mañana, y se espera que termine a las 12 de la tarde.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el cierre de Periférico HOY?

El cierre de Periférico es desde el Parque Aztlán hasta Vaqueritos, por lo que no se puede circular dentro de los carriles centrales; la lateral permanece abierta para los conductores; sin embargo hay afectaciones viales.

Las zonas cerradas se encuentran resguardadas por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Por otro lado, el evento deportivo provocó el cierre del acceso al segundo piso del Periférico Sur, por lo que las y los automovilistas no pueden utilizarlo como una forma de alternativa vial.

#AlertaVialFIA | Severa afectación en laterales de Periférico debido a que carriles centrales están cerrados por un evento deportivo.



Desde Parque Aztlán a Vaqueritos no se puede circular. Toma precauciones al trasladarte.@chavarriaztk con el reporte en #HechosDomingo. pic.twitter.com/RIc8Fr0Y8y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2025

Alternativas viales por cierre en Periférico Sur

¡Toma precauciones! Se recomienda a los conductores tener paciencia, ya que el evento deportivo durará alrededor de tres horas, pero ¿cuáles son las alternativas viales?



Av. de los Insurgentes Sur, en dirección hacia el Sur

Av. Universidad, en dirección hacia el Sur

Av. Revolución, en dirección hacia el Sur

¿Qué eventos deportivos se realizan en la CDMX hoy 16 de noviembre 2025?

Este domingo 16 de noviembre 2025, se lleva a cabo el Tour de Francia, una carrera ciclista que se realizara cada año en calles de la Ciudad de México.

La salida se realizó en punto de las 7 de la mañana frente al Ángel de Independencia, sobre Av. Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez. La carrera ciclista terminará frente a la entrada del Parque Aztlán, ubicada en la Avenida de los Compositores, dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

La ruta principal recorrerá vías como Paseo de la Reforma, la Calzada Chivatito, el Circuito Interior y tendrá extensiones hacia el poniente, utilizando la Carretera Federal a Toluca y la ruta de La Marquesa para la distancia Larga.