¿Cómo va el avance del Metro CDMX hoy? Sin avance en la Línea 1; retrasos y avance de trenes
El Metro CDMX comienza este domingo 16 de noviembre 2025 con problemas en la Línea 1, usuarios piden agilizar el avance de trenes; ultimas noticias EN VIVO.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 16 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
EN VIVO
Retrasos en la Línea 1, ¿qué pasa?
Usuarios reportar retrasos en la Línea 1, aseguran que no hay avance de trenes; piden agilizar el servicio.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 9° C pic.twitter.com/AUTCPK4ljM— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 16, 2025
¡El Metro CDMX abre sus puertas! Inicia el servicio
Desde las 7:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
