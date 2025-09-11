¿Se suspenden las verificaciones vehiculares? La SEDEMA informó que todos los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares (verificentros), así como el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire, permanecerán en cierre.

Esta suspensión obedece al “acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los procedimientos administrativos ante las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, durante los días que se indican”, publicado en la Gaceta Oficial el 31 de enero de este 2025.

• Aviso importante



El próximo martes 16 de septiembre no habrá servicio en los Centros de verificación vehicular, el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y en la Oficialía de partes. Las actividades se reanudarán el miércoles 17 de septiembre.



— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) September 11, 2025

¿Por qué suspenden la verificación vehicular el 16 de septiembre de 2025?

La decisión de suspender la verificación vehicular durante la jornada del 16 de septiembre de 2025 está fundamenta en el artículo 74, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, que establece el 16 de septiembre como día de descanso obligatorio, así como en el artículo 23, fracción XIII del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular.

En otras palabras, el cierre se debe al feriado nacional por el Día de la Independencia de México, por lo que todas las dependencias involucradas suspenden actividades.

¿Cuándo reabren los verificentros en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el servicio de verificación vehicular se reanudará a partir del miércoles 17 de septiembre de 2025 en sus horarios habituales.

Esto significa que los conductores que tenían programada su cita para el día 16 deberán reagendarla, ya que ningún trámite ni revisión podrá realizarse durante la suspensión.

Recomendaciones para automovilistas en CDMX

SEDEMA pidió a los propietarios o poseedores legales de vehículos registrados en la Ciudad de México que tomen precauciones y planifiquen con anticipación su verificación vehicular, considerando que el 16 de septiembre no habrá servicio.

Quienes tenían cita, deben reagendar en el sistema oficial de citas disponible en el portal de SEDEMA o en la aplicación de la CDMX. Cabe decir que con este anuncio, se busca evitar contratiempos en uno de los trámites más importantes para la movilidad en la capital; y tu, ¿ya verificaste tu auto o tendrás que reagendar tu cita tras este cierre?