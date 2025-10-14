Arrestan a madre, novio y tía tras hallazgo del cuerpo de una niña de 12 años en EU

Una escena devastadora en Connecticut, Estados Unidos ha revelado uno de los casos más perturbadores de presunto abuso infantil de los últimos años.

La policía arrestó a tres personas —entre ellas la madre, el novio y la tía de una niña de 12 años— luego de que el cuerpo de la menor fuera encontrado dentro de un contenedor detrás de una casa abandonada en la comunidad de New Britain.

La víctima fue identificada como Jacqueline “Mimi” Torres, cuyo cuerpo fue hallado gracias a una denuncia anónima que condujo a las autoridades al lugar del horror.

Según la policía, el hallazgo ocurrió a inicios de octubre, aunque se cree que la menor murió en el otoño de 2024. Los investigadores indicaron que los restos se encontraban en un “avanzado estado de descomposición”.

Investigación policial revela maltrato y detenciones en caso Mimi Torres

El jefe de policía de Farmington, Paul Melanson, informó que las primeras pruebas apuntan a que Jacqueline fue víctima de prolongado abuso físico y desnutrición.

“Después de su muerte, el cuerpo habría sido ocultado en el sótano de la vivienda familiar y posteriormente trasladado cuando la familia se mudó”, explicó el funcionario.

La madre, Karla García, de 29 años, fue arrestada y enfrenta cargos por asesinato y crueldad infantil. Su novio, Jonatan Nanita, de 30 años, fue detenido por asesinato en circunstancias excepcionales, conspiración y manipulación de pruebas, con una fianza de 5 millones de dólares.

La tía de la víctima, Jackelyn García, de 28 años, también fue acusada de riesgo de lesiones a un menor y crueldad infantil, con una fianza de un millón de dólares.

Familia de Mimi Torres habla tras hallazgo de niña de 12 años en contenedor

El padre biológico de la menor, Víctor Torres, declaró que no tenía contacto con su hija desde antes de su cumpleaños número 12. Los abuelos de Mimi, devastados, afirmaron que la madre evitaba que se comunicaran con la niña.

“Era mi amor, lo era todo para mí”, dijo su abuelo, Félix Osorio.

Investigación en cursoEl caso ha provocado indignación en Connecticut. Las autoridades confirmaron que la familia ya había tenido contacto con el Departamento de Niños y Familias (DCF), aunque los detalles permanecen reservados para no interferir con la investigación.

“Ningún niño debería tener que soportar tal sufrimiento”, dijo el jefe Melanson. En tanto, la casa donde se halló el cuerpo de Mimi se ha convertido en un improvisado altar en su memoria, mientras la comunidad exige justicia y respuestas.