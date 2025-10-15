VIDEO: ¡Terror en Guayaquil! Explosión de coche bomba deja muertos y heridos en Ecuador

A cinco días de la desactivación de un presunto coche bomba en la Penitenciaría del Litoral, la ciudad de Guayaquil, Ecuador vivió una fuerte explosión se registró en una zona comercial del norte, dejando un saldo inicial de un muerto y dos personas heridas.

VIDEO: Vehículo explota en Ecuador, captan el momento exacto

Videos compartidos en redes sociales muestran una camioneta envuelta en llamas mientras transeúntes intentaban, sin éxito, controlar el fuego con extintores.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar si el hecho está vinculado a actividades delictivas previas, como el ataque a discotecas relacionado con el robo de vehículos, y para garantizar que no se repitan incidentes de este tipo.

#URGENTE

El crimen organizado empieza a cometer actos terroristas para causar pánico social en #Ecuador, justo en medio del #ParoNacional2025, detonan un coche bomba cerca del Mall El Sol, al frente del Grupo Novis, en La Alborada, al norte de #Guayaquil

¿Cuántas víctimas dejó la explosión de un coche en Ecuador hoy?

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó que la víctima mortal sería un taxista que trabajaba en la zona. Además, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud. El jefe de la institución municipal indicó a la prensa.

“No sabemos si se trata de un coche bomba; un vehículo no explota de esta forma de manera natural”, dejando abierta la investigación sobre la naturaleza del estallido.

#BCBGInforma | Atendemos incendio vehicular en la Av. Joaquín Orrantia. Despachamos dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias.



Paramédicos brindan atención a varias personas heridas. Se registra una persona sin signos vitales. pic.twitter.com/CUjNArtRt7 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) October 15, 2025

Tras el incidente, Aquiles Álvarez, funcionario de seguridad, declaró que se están recabando todos los indicios y que “es posible que haya sorpresas graves” relacionadas con la explosión.

Mientras tanto, la empresa municipal Segura EP recomendó a los conductores utilizar vías alternas a la avenida José Orrantia, especialmente cerca del hotel Sheraton, debido a cierres viales estratégicos en los cruces de Joaquín Orrantia con Av. Juan Tanca Marengo y con Av. de las Américas.

Previa amenaza de coche bomba movilizó zonas de Guayaquil

Días después de que se registrara una amenaza de coche bomba que encendió las alarmas en Guayaquil, un vehículo explotó en la ciudad, confirmaron las autoridades. John Reimberg, ministro del Interior, informó sobre el incidente y dispuso el cierre de un tramo de la vía Daule mientras equipos especializados realizaban la inspección del vehículo abandonado cerca de la Penitenciaría del Litoral, según reportaron medios locales.