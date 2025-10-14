¡De película! VIDEO: Así fue el heroico rescate de un hombre de aguas heladas en Massachusetts

Un hombre fue rescatado la tarde del lunes 13 de octubre de 2025 en las aguas heladas frente a la costa de Falmouth, Massachusetts, en Estados Unidos, informó la Guardia Costera. Los pasajeros de un ferry advirtieron a la tripulación sobre la presencia de una persona que estaba flotando en el mar y de inmediato activaron el protocolo de emergencia para lograr el rescate.

La tripulación del ferry dio aviso a los cuerpos de emergencia tras ver al hombre en dificultades. Un helicóptero de rescate de la Guardia Costera que despegó desde la base militar de Cape Cod localizó y recuperó con vida a la persona.

Posteriormente, fue trasladada a tierra firme para recibir atención médica. Hasta el momento, sólo se sabe que el hombre está siendo atendido en un hospital, sin lesiones que pongan en riesgo su vida, pero se ignora cómo cayó al agua.

“Hombre al Agua”: La alerta de los pasajeros del Ferry en Massachusetts

Roy Mundy, testigo presencial, relató el momento dramático: “Alguien gritó ‘Hombre al agua’, y todos en el barco se levantaron y corrieron a la orilla. Lo podíamos ver, estaba a unos 5 o 10 metros, flotando, sin hacer señales de auxilio, solo moviéndose con las olas”.

Los pasajeros utilizaron binoculares y mantuvieron una vigilancia constante pese a la mala visibilidad y aguas agitadas. “Había muchas personas angustiadas, algunas entre lágrimas, buscando la mejor manera de ayudar”, añadió Mundy.

VIDEO Acción coordinada: Helicóptero de la Guardia Costera localiza al hombre con vida

La Policía Ambiental de Massachusetts, bomberos, el jefe de puerto y la Guardia Costera respondieron lo más rápido posible. Gracias a la coordinación, un helicóptero pudo ubicar al hombre y rescatarlo con éxito, poniendo fin a una situación de alto riesgo. El Departamento de Bomberos de la localidad compartió el video del rescate por medio de su página oficial de Facebook.

U.S. Coast Guard crew rescues someone off the coast of Falmouth, MA this afternoon. A passing ferry first noticed the person in the ocean. The victim spent at least an hour in the water before being rescued and is expected to survive.

Vid: @Falmouth_Police https://t.co/w5KKW2kGyH pic.twitter.com/rBXByJZ5Vv — Corey Welch (@CoreyWelch) October 14, 2025

El misterio de la caída: Autoridades investigan cómo terminó el hombre en el agua

El hombre fue trasladado a un hospital local donde permanece bajo observación, pero se espera que su condición sea estable. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta emergencia.

