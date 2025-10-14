Indignante y sorpresivo crimen: Hombre mata a su esposa, a su suegra y se quita la vida en República Dominicana

El domingo 12 de octubre de 2025 ocurrió una tragedia en República Dominicana que conmocionó a los vecinos del sector El Milloncito, en el distrito de Santo Domingo, donde un hombre mató a su esposa, después disparó contra su suegra y finalmente se quitó la vida.

El agresor fue Nelson Félix Miranda Hermida, quien de manera inesperada y violenta, acabó con la vida de su pareja, Mayra Martínez Romero, de 65 años de edad, y de su madre, Doris Librada Martínez Romero, de 87. Tras el ataque, el agresor se disparó a sí mismo y murió.

Doble asesinato y suicidio: La tragedia que conmueve a la República Dominicana

Según el informe preliminar de la policía local, horas antes del suceso, Félix Miranda llamó a uno de sus hijos para que acudiera al domicilio, pero cuando llegó, la tragedia ya se había consumado.

Los cuerpos de las víctimas presentaban múltiples impactos de bala que les causaron una hemorragia interna severa y la muerte inmediata, confirmó el Instituto de Ciencias Forenses (INACIF).

La consternación de vecinos: Una familia “ejemplar” sin señales de conflicto

Los residentes del sector describen a la familia como tranquila, sin antecedentes de conflictos, y expresan su consternación por el desenlace. “Esto es una tragedia que no me deja dormir ni comer. Eran gente humilde, buena gente, y nunca percibí nada malo en ellos”, comentó un vecino que trabajó con la pareja. Otro añadió: “Estamos sorprendidos porque era un hombre de bien, siempre atento y amable con todos”.

Ministerio Público profundiza: Investigación por violencia intrafamiliar y motivos del acto

El Ministerio Público de la localidad profundiza en las investigaciones para esclarecer las razones que llevaron a Félix Miranda a cometer este acto. Mediante los análisis periciales y testimonios esperan obtener un panorama claro para evitar futuras tragedias similares.

Hasta el mediodía del lunes 13 de octubre de 2025, los cuerpos permanecían en el servicio forense a la espera de que los familiares acudieran por ellos.

