Vuelo de de la presidenta de la Comisión Europea sufre interferencias en Bulgaria

Durante su gira de cuatro días por países que limitan con Rusia, el avión que transportaba a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, experimentó interferencias en su sistema GPS mientras se aproximaba a Plovdiv, Bulgaria. El incidente ocurrió este domingo y, aunque no se registraron daños, las autoridades búlgaras no descartan que el hecho haya sido provocado por Rusia.

A pesar de las fallas en el sistema satelital, la aeronave logró aterrizar de manera segura utilizando sistemas de navegación terrestre, lo que evitó una emergencia mayor. Las autoridades de Bulgaria informaron que las investigaciones continúan y que reforzarán las medidas de seguridad en su espacio aéreo.

La UE refuerza su compromiso con Ucrania

Este hecho ocurre en medio de la tensión entre la Unión Europea y Rusia a raíz de la guerra en Ucrania. Desde Bruselas, se reiteró que este tipo de incidentes solo fortalecen el compromiso del bloque europeo para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa.

Ursula von der Leyen se encuentra realizando una gira estratégica por países fronterizos con Rusia, en busca de fortalecer la cooperación militar y política entre los Estados miembros.

Flightradar24 aclara detalles sobre el vuelo

La plataforma Flightradar24, especializada en monitoreo de vuelos, compartió información relevante para esclarecer el incidente:



El vuelo estaba programado para durar 1 hora y 48 minutos, pero tardó 1 hora y 57 minutos.

Los datos del transpondedor de la aeronave mostraron una buena señal GPS desde el despegue hasta el aterrizaje.

Si bien estos datos sugieren que la interferencia no afectó por completo el sistema de navegación, las investigaciones apuntan a que el avión habría enfrentado intentos de sabotaje satelital, una práctica atribuida en múltiples ocasiones a Rusia.

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

No es la primera vez que Rusia interfiere en vuelos

El incidente con el avión de Ursula von der Leyen es el último de una serie de presuntas interferencias rusas con la navegación por satélite GPS. De acuerdo con AP en los últimos meses, los países limítrofes con Rusia, como Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia, han advertido del aumento de la actividad electrónica que interfiere con vuelos, barcos y hasta drones.