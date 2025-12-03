¡No tienen corazón! Delincuentes provocan incendio en jardín de niños comunitario de Argentina

Una ola de indignación recorre la comunidad de Paso del Rey, en Argentina, después de que al menos siete delincuentes ingresaron al hogar "Arca de Noé" y provocaron un incendio en un piso completo de la institución. El centro funciona como un jardín de niños comunitario y atiende a menores en situación de riesgo. Los rateros destruyeron completamente el sector destinado a aulas de tecnología y música.

Afortunadamente, las autoridades no reportan heridos, ya que el suceso ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de noviembre. Los bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas, pero las pérdidas materiales son millonarias.

Así ocurrió el incendio

El suceso se registró durante la madrugada de este domingo en el gimnasio del hogar "Arca de Noé", ubicado en el lado céntrico norte de Paso del Rey. Al llegar la oscuridad, al menos siete sujetos, todos ellos jóvenes, entraron al sector por la cancha de futbol colindante. Los delincuentes forzaron puertas y subieron hasta el tercer piso del edificio.

En esa zona encontraron los dependencias más nuevas, destinadas a computación y música. Los vándalos robaron diversos equipos tecnológicos y causaron daños considerables. Tras lograr su cometido, prendieron fuego al lugar.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Moreno trabajaron durante horas y consiguieron enfriar la zona alrededor de las 10 de la mañana.

Investigación de los hechos sucedidos en Argentina

La policía inició una investigación inmediata para identificar y capturar a los responsables de este acto de vandalismo y robo. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez asumió la investigación.

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5º de Moreno colabora con el caso. Las cámaras de seguridad muestran al menos a siete sujetos participando en el robo y el incendio. Las autoridades analizan las imágenes para obtener más pistas que permitan ubicar a los delincuentes.

Jardín de niños "Arca de Noé", Argentina

El hogar de niños "Arca de Noé" opera como un centro de día vital para niños en riesgo de la comunidad. La institución depende de la fundación "Todavía es Tiempo", que dirige el padre Pablo Mercenaro desde 1994.

En sus instalaciones, el centro ofrece diversos talleres y garantiza la alimentación de los menores en situación vulnerable.

La comunidad lamenta profundamente este ataque, especialmente porque el padre Pablo atraviesa actualmente una compleja situación de salud.