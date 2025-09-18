Otro día de pérdidas: Así cierra la BMV y Wall Street hoy 18 de septiembre

Luego del máximo histórico que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó en la jornada del pasado lunes, este jueves 18 de septiembre el principal índice accionario cerró en números bajos.

El índice S&P/BMV IPC cayó un 0.44% finalizando en 61,323.95 puntos. Mientras que la jornada anterior finalizó en 61,596.23, lo que representa una disminución de 272.28 puntos.

Por otra parte, el tipo de cambio finalizó en 18.3805 unidades frente al dólar. Esta depreciación del peso mexicano vino un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunciara un recorte a las tasas de interés por primera vez desde diciembre.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 18 de septiembre 2025?

Para el mercado estadounidense la historia fue diferente este jueves. Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada con máximos históricos.



S&P 500 subió 0.48%, para cerrar en 6,631.96 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.94%, hasta las 22,470.72 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones creció 0.27%, hasta las 46,142.42 unidades

¡Sube precio del dólar en México! Tipo de cambio hoy 18 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 18 de septiembre de 2025 en $17.45 pesos la compra y en $18.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.25 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

La moneda estadounidense subió ligeramente al cierre de la jornada debido que la Reserva Federal de EU no cumplió con las expectativas moderadas de los inversionistas.

Valor del Bitcoin hoy 18 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 17 de septiembre de 2025, se ubica en 117 mil 490 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.88% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 158 mil 647 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 18 de septiembre 2025

El precio del petróleo cayó el jueves y cerraron a la baja debido a que los operadores seguían preocupados por el panorama económico de Estados Unidos, un día después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés por primera vez este año.

