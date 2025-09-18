Empresa dueña de la pipa que explotó en Iztapalapa ofrece apoyo a familia del chófer; comparece ante MP

Silza, empresa dueña de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, compareció ante el Ministerio Público; aseguró que apoyarán a las familias de las víctimas con indemnización.

Hasta el momento, el incidente ha dejado un saldo de 21 personas muertas, entre ellos el chófer que conducía la pipa de gas LP.

Silza paga gastos funerarios del chófer de la pipa; apoyará a la familia

Por otro lado, la empresa confirmó que cubrió los gastos funerarios del chófer de la pesada unidad, quien falleció el pasado 16 de septiembre 2025.

Además, aseguró que se brindará un apoyo integral a la familia del conductor para garantizar que cuenten con los recursos necesarios, así como la asistencia necesaria.

“Pondremos a disposición de la familia asesoría legal para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes”, explicó la compañía.

Empresa designará recursos adicionales a las cuatro pólizas vigentes

A través de un comunicado, la empresa dijo estar dispuesta a aportar los recursos económicos necesarios para la reparación de los daños, además de facilitar toda la información que sea requerida por las autoridades.

Aseguró que designará recursos adicionales a las cuatro pólizas vigentes con las que se cuentan, para que todas la familia del chófer reciban una indemnización y apoyo.

La empresa transportadora mencionó que el canal de comunicación para hacer llegar estos recursos será a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El calvario de las víctimas de la explosión en Puente de la Concordia: “Nadie nos ha dado un apoyo”

Sube a 21 la cifra de muertos por la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La última actualización de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, reveló que la cifra de víctimas mortales se ha incrementado a 21 personas por la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Por otro lado, 27 personas continúan recibiendo atención médica en distintos centros hospitalarios, luchando por su recuperación, mientras que otras 36 personas resultaron heridas en el incidente.

Las autoridades continúan monitoreando de cerca la evolución de los afectados que permanecen internados, mientras se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el estado de salud de los lesionados y el avance de las investigaciones para determinar las causas exactas del percance.