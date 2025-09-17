Bolsa Mexicana se desploma tras recorte de tasas de interés en EU; así cerró el dólar

¿Resaca en los mercados por Fiestas Patrias? La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron ligeros cambios al término de la jornada de este 17 de septiembre de 2025.

Esto se debe principalmente al recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, lo que provocó una ligera caída en los mercados internacionales.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de este miércoles.

¿Cómo cierra la BMV hoy 17 de septiembre 2025?

El índice accionario S&P/BMV IPC cerró la jornada en 61,596.23 puntos, perdiendo así 505.9 puntos en comparación con la jornada del pasado lunes.

Por su parte, el tipo de cambio finalizó en 18.3186 unidades frente al dólar. Lo que representa una caída de 0.15% con respecto al día de ayer.

Cierre Wall Street para este 17 de septiembre 2025

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este miércoles de forma mixta debido al recorte de la tasa de interés de Estados Unidos, anunciada por la Reserva Federal, banco central estadounidense.



S&P 500 perdió 0.10%, para cerrar en 6,600.35 puntos.

Nasdaq Composite bajó 0.33%, hasta las 22,261.33 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones subió 0.57%, hasta las 46,018.32 unidades

¿A cuánto está el dólar hoy en México?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 17 de septiembre de 2025 en $17.40 pesos la compra y en $18.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.25 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 17 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 17 de septiembre de 2025, se ubica en 115 mil 848 dólares por unidad, registrando una baja del 0.79% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 122 mil 727 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 17 de septiembre 2025

El precio del petróleo registró una caída para el cierre de este miércoles, después de que datos que mostraron un aumento en las reservas de diésel en Estados Unidos avivaron las preocupaciones sobre la demanda y la Reserva Federal recortó las tasas de interés como se esperaba.

