¿En cuánto te sale hacer la despensa de la semana? Precio de la canasta básica en México para septiembre 2025

¡A preparar la cartera! El costo de la canasta básica en México registró ligeros cambios para el mes de septiembre 2025, por lo que el gasto de familias mexicana podría verse afectado, pero ¿cuánto cuesta hacer la despensa?

Fuerza Informativa Azteca te comparte los precios actualizados de los productos y alimentos.

Precio total de la canasta básica en México para septiembre 2025

El precio de la canasta básica para septiembre se ubica entre los $775.39 a los $895.50 pesos, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Toma en cuenta que el costo puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

¿Cuánto cuestan los productos de la canasta básica en México?

Fuerza Informativa Azteca te comparte el costo promedio de los productos y alimentos principales de la canasta básica para el quinto mes del año.



Aceite vegetal - $20.00 pesos

Arroz - $25.00 pesos

Atún - $11.09 pesos

Azúcar - $20.00 pesos

Carne de cerdo - $134.00 pesos

Carne de pollo - $57.00 pesos el kilo

Carne de res - 124.00 pesos

Cebolla $13.20 pesos

Chile - $18.00 pesos

Frijol - $32.00 pesos

Huevo - $36.00 pesos

Jabón de tocador $14.70 pesos

Jitomate - $20.00 pesos

Leche - $14.90pesos

Limón - $20.00 pesos

Manzana - $29.50pesos

Pan de caja - $38.00 pesos

Papa - $23.20 pesos

Papel higiénico - $37.90 pesos

Pasta para sopa - $10.14 pesos

Piña - $45.00 pesos

Sardina - $42.90 pesos

Tortilla de Maíz - $17.00 pesos

Zanahoria - $25.00 pesos

El precio estimado de los productos de primera necesidad, se obtuvieron de la página oficial del “Quién es Quién en los Precios” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Consejos para ahorrar al momento de hacer la despensa

¿Sientes que gastas mucho cuando vas al súper? Expertos comparten algunas consejos para ahorrar al momento de hacer la canasta básica; te compartimos los tips.

