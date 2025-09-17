¿En cuánto te sale hacer la despensa de la semana? Precio de la canasta básica en México para septiembre 2025
Conocer cuánto cuestan los alimentos y productos de la canasta básica es clave para cientos de familias, pero ¿cuánto costará hacer la despensa en septiembre?
¡A preparar la cartera! El costo de la canasta básica en México registró ligeros cambios para el mes de septiembre 2025, por lo que el gasto de familias mexicana podría verse afectado, pero ¿cuánto cuesta hacer la despensa?
Fuerza Informativa Azteca te comparte los precios actualizados de los productos y alimentos.
Precio total de la canasta básica en México para septiembre 2025
El precio de la canasta básica para septiembre se ubica entre los $775.39 a los $895.50 pesos, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
Toma en cuenta que el costo puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.
¿Cuánto cuestan los productos de la canasta básica en México?
Fuerza Informativa Azteca te comparte el costo promedio de los productos y alimentos principales de la canasta básica para el quinto mes del año.
- Aceite vegetal - $20.00 pesos
- Arroz - $25.00 pesos
- Atún - $11.09 pesos
- Azúcar - $20.00 pesos
- Carne de cerdo - $134.00 pesos
- Carne de pollo - $57.00 pesos el kilo
- Carne de res - 124.00 pesos
- Cebolla $13.20 pesos
- Chile - $18.00 pesos
- Frijol - $32.00 pesos
- Huevo - $36.00 pesos
- Jabón de tocador $14.70 pesos
- Jitomate - $20.00 pesos
- Leche - $14.90pesos
- Limón - $20.00 pesos
- Manzana - $29.50pesos
- Pan de caja - $38.00 pesos
- Papa - $23.20 pesos
- Papel higiénico - $37.90 pesos
- Pasta para sopa - $10.14 pesos
- Piña - $45.00 pesos
- Sardina - $42.90 pesos
- Tortilla de Maíz - $17.00 pesos
- Zanahoria - $25.00 pesos
El precio estimado de los productos de primera necesidad, se obtuvieron de la página oficial del “Quién es Quién en los Precios” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).
Consejos para ahorrar al momento de hacer la despensa
¿Sientes que gastas mucho cuando vas al súper? Expertos comparten algunas consejos para ahorrar al momento de hacer la canasta básica; te compartimos los tips.
- Planifica tus compras: Es importante establecer una cantidad máxima para gastar al momento de ir al supermercado, esto ayudará a comprar solo lo necesario.
- Haz una lista: Contar con una lista de los productos que se necesitan, te ayudará a ir por lo que realmente necesitas y no desviarte en el camino y terminar gastando de más; por lo que es importante apegarte a esta.
- Compara precios: Checar los precios de los distintos establecimientos te ayudará a conocer en que supermercados los productos están a un costo más accesible; se recomienda no “casarse” con un solo lugar. No es necesario asistir a cada tienda de tu ciudad, también puedes revisarlo en internet.
- Aprovecha ofertas: A pesar de que los supermercados manejan distintos tipos de ofertas, es importante que solo aprovechas las rebajas del producto que sí utilizaras y que no caducará en un periodo corto de tiempo.