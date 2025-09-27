VIDEO: Momentos de tensión generó un hombre que amenazó con lanzarse desde semáforo en Azcapotzalco

¡Amenazó con lanzarse! La tarde de este jueves se vivieron momentos de tensión en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), cuando un hombre de 29 años subió a lo alto de un semáforo, en la esquina de Aquiles Serdán y Manuel Acuña, con la intención de quitarse la vida.

Hombre se lanza desde lo alto de un semáforo en Azcapotzalco

Ante los hechos, elementos de Protección Civil, en coordinación con Bomberos y la Policía del Sector Clavería, se movilizaron al lugar y desplegaron un operativo de contención para evitar una tragedia.

#LoÚltimo | Policías preventivos evitaron que un hombre se arrojara desde un poste en la alcaldía #Azcapotzalco.



El hecho ocurrió en Aquiles Serdán y Manuel Acuña, cámaras del C2 alertaron sobre un sujeto que trepó un poste y amenazó con lanzarse.



De inmediato, policías… pic.twitter.com/EqOZ8BPMfu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2025

Gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia, se logró resguardar la integridad del joven y ponerlo a salvo, evitando un desenlace fatal. Posteriormente, fue trasladado para recibir la atención correspondiente.

De acuerdo con la SSC, también contaron con el apoyo de un conductor de una unidad del Trolebús, que facilitó su vehículo para realizar el rescate.

Al momento de querer entablar un diálogo para generar confianza, el hombre se arrojó y se sujetó de los cables, pero rápidamente, los uniformados de la SSC, junto con los Bomberos y el conductor de la unidad de transporte, lo sujetaron de la ropa para evitar que no sufriera ningún daño mayor y posteriormente, lo trasladaron a un lugar seguro.

Esta tarde, un masculino de 29 años subió a la parte alta del semáforo en la esquina de Aquiles Serdán y Manuel Acuña y amenazó con qu¡tarse la vida.



Gracias a la pronta actuación de #ProtecciónCivil, en coordinación con elementos de #Bomberos y #Policía del #SectorClavería, se… pic.twitter.com/nnGU7LBUlP — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) September 27, 2025

En el video de se logra escuchar los gritos de pánico de las personas que se encontraban en el lugar, sin embargo, el ánimo mejoró cuando los elementos de seguridad y los bomberos lograron bajar al sujeto que se encontraba suspendido en los cables.

¿Qué paso con el hombre que se arrojó desde un semáforo?

El hombre, de 29 años de edad, fue atendido por paramédicos, quienes lo diagnosticaron con una herida penetrante en el tercio discal en la extremidad izquierda, sin requerir traslado a un hospital.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC resguardaron a un sujeto que pretendía saltar desde lo alto de un poste de señalamiento, en la colonia #AzcapotzalcoCentro.



A través de la frecuencia de radio, los operadores del #C2 #Poniente, informaron al personal en campo, de un… pic.twitter.com/riPiBQ7R8O — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 27, 2025

Sin embargo, los policías lo llevaron ante el Juez Cívico, para qué se realizará la boleta de remisión correspondiente de los hechos.