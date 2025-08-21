Intentan linchar a un asesino en Xochimilco: Mató a un hombre a golpes e intentó escapar

Un hombre de 28 años, acusado de cometer un homicidio al interior de una vivienda en la alcaldía Xochimilco, fue rescatado por la policía de una multitud de vecinos que lo capturaron y golpearon severamente cuando intentaba escapar. Imágenes compartidas por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) muestran el rostro del presunto agresor casi desfigurado, evidencia de la furia vecinal.

De manera concreta, este fuerte incidente hechos ocurrieron en la colonia Xicalhuacán, donde el presunto criminal fue descubierto por el hermano de la víctima justo después del ataque en el sur de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Xochimilco? Así fue el homicidio e intento de linchamiento hoy

El violento episodio fue descubierto por el hermano de la víctima, quien relató a las autoridades que acudía al domicilio en la calle Xilcahuacán cuando escuchó un grito; inmediatamente después, observó al ahora detenido salir corriendo de la casa. Todo esto durante la mañana de este jueves 21 de agosto.

Al ingresar a la vivienda, se encontró a su hermano gravemente herido. Paramédicos que arribaron más tarde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por la policía para la intervención de los servicios periciales.

Policía de la CDMX rescató al hombre antes de ser linchado en Xochimilco este jueves 21 de agosto | SSC CDMX

“Detención ciudadana” termina en golpiza en Xochimilco

El grito y la huida del sospechoso alertaron a los vecinos de la zona, quienes se organizaron rápidamente para impedir su escape. Lograron darle alcance, lo retuvieron y, en un acto de justicia por propia mano, lo golpearon en repetidas ocasiones, causándole heridas visibles en el rostro.

Oficiales de la Policía Auxiliar fueron alertados sobre una “detención ciudadana” en curso y acudieron de inmediato. Al llegar, encontraron al sujeto de 28 años retenido por la multitud y procedieron a salvaguardar su integridad física para evitar un linchamiento, conforme al protocolo de actuación.

Paramédicos valoraron al presunto responsable, diagnosticándolo como policontundido, sin que requiriera un traslado hospitalario inmediato.

Tras ser rescatado de los vecinos, el hombre fue formalmente detenido por los policías, quienes le leyeron sus derechos y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público. Será esta autoridad la que determine su situación legal por el delito de homicidio.