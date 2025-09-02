Se forma la tormenta tropical “Lorena”, ¿tocará tierras mexicanas? Esta es su trayectoria
La tormenta tropical “Lorena” podría convertirse en huracán en las próximas 36 horas. Ante esto surge la duda de si tocará tierras mexicanas y en cuánto tiempo.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ha emitido una advertencia sobre la trayectoria de la tormenta tropical “Lorena”, que se mantendrá activo por varios días y tendrá un impacto significativo en el país.
En conferencia de prensa realizada el 2 de septiembre de 2025, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que se prevé que la tormenta tropical podría intensificarse hasta convertirse en huracán en las próximas 24 a 36 horas.
¿Tormenta tropical "Lorena" tocará tierra en México?
Según los pronósticos, el ciclón “Lorena” tocaría tierra en la mañana del sábado en la región central de la costa occidental de Baja California Sur, aunque las autoridades señalaron que la ubicación precisa del impacto podría modificarse.
Lorena es el decimosegundo ciclón que se forma en el Océano Pacífico durante la actual temporada, que abarca del 15 de mayo al 30 de noviembre de 2025. Previamente, se desarrollaron las tormentas Alvin, Cosme, Dalila, Ivo y Juliette, así como los huracanes Barbara, Erick, Flossie, Gil, Henriette y Kiko. La mayor actividad de ciclones en este océano suele concentrarse en los meses de agosto y septiembre.
El SMN subrayó que las autoridades deben estar preparadas, ya que el ciclón Lorena permanecerá activo por varios días, lo que implicará un periodo prolongado de precipitaciones intensas. Se estima que las lluvias se extenderán por al menos cinco días, hasta el domingo, con una acumulación de entre 250 y 350 milímetros de agua.