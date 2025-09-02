Se forma la tormenta tropical “Lorena”, ¿tocará tierras mexicanas? Esta es su trayectoria

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ha emitido una advertencia sobre la trayectoria de la tormenta tropical “Lorena”, que se mantendrá activo por varios días y tendrá un impacto significativo en el país.

En conferencia de prensa realizada el 2 de septiembre de 2025, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que se prevé que la tormenta tropical podría intensificarse hasta convertirse en huracán en las próximas 24 a 36 horas.

Tropical Storm #Lorena Advisory 3: Tropical Depression Twelve-E Becomes Tropical Storm Lorena. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 2, 2025

Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Lorena” aquí



