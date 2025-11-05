VIDEO: Escándalo en el CCH Vallejo | Enfrentamiento entre vigilante y alumna en muletas

Un altercado, que escaló hasta la violencia física, se produjo recientemente en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), involucrando a un miembro del equipo de vigilancia de la institución y a una estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Vallejo, quien estaba en compañía de su madre. El incidente, que ha generado fuerte controversia, comenzó, según relatos de quienes presenciaron la escena, a raíz de un conflicto de tránsito.

Los testigos presentes en el lugar indicaron que, tras el altercado vial, la alumna, quien se desplazaba con la ayuda de muletas, tuvo un intercambio físico con el oficial de seguridad.

🚨🏫 Trifulca en #CCHVallejo: vigilante tira al piso a alumna en muletas tras discusión



Una confrontación entre personal de seguridad de la #UNAM y una estudiante del CCH Vallejo terminó en agresión física. Testigos afirman que, tras un conflicto vial, la joven, que iba en… pic.twitter.com/vrZPgn6QHL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025

Altercado violento entre estudiante del CCH Vallejo y seguridad de la UNAM

La versión de los observadores señala que la joven agredió con un manotazo al guardia universitario. En respuesta a esta acción, el vigilante reaccionó con una fuerza desmedida, arrojando a la estudiante al suelo.

La tensa situación fue capturada en video por diversos ciudadanos, y las grabaciones se han difundido ampliamente. Dichas imágenes confirman el momento en que el guardia forcejea con la alumna. Una vez en el piso, la joven le grita visiblemente molesta al trabajador de la UNAM, mientras un grupo de peatones observa el desarrollo de la disputa.

UNAM abre investigación sobre el suceso y promete sanciones

En un comunicado oficial, las autoridades del plantel educativo confirmaron que se ha iniciado una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. La dirección del CCH Vallejo ha asegurado que se aplicarán las sanciones correspondientes a la o las personas que resulten responsables de la agresión, adhiriéndose estrictamente a lo que estipula el marco legal interno de la máxima casa de estudios.

Este proceso busca determinar las causas exactas y las responsabilidades en el violento suceso que empaña la relación entre la seguridad universitaria y la comunidad estudiantil. La institución reafirma su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la aplicación rigurosa de su normatividad.