VIDEO| Tragedia en la autopista: Autobús se volcó en Huauchinango; dejó varios lesionados

Un autobús de pasajeros se precipitó el día de hoy a un barranco en una sección de la autopista que conecta la Ciudad de México con Tuxpan, en el municipio de Huauchinango, Puebla. El lamentable percance dejó a múltiples ocupantes de la unidad con lesiones de diversa consideración.

Un autobús cayó a un barranco en Puebla

La compañía de transporte terrestre Estrella Blanca, a través de un comunicado oficial, confirmó que el percance vial involucró a una de sus unidades de la división Futura.

El vehículo, que cubría una ruta entre la localidad de Los Pinos y Huauchinango, sufrió una salida de la vía seguida de una volcadura que lo llevó a caer por una ladera adyacente al camino. La empresa manifestó que, en estos momentos, su principal inquietud se centra en la seguridad y el bienestar de los afectados y de sus seres queridos.

Dio a conocer que después de tener conocimiento del suceso, la firma de transporte movilizó a su personal a la zona del desastre para colaborar con las labores de auxilio. El objetivo primordial de esta acción fue asegurar que los pasajeros reciban atención médica sin demora.

La compañía asegura atención médica inmediata para los afectados y sus familias

El incidente está siendo investigado de manera conjunta por las autoridades competentes y por los equipos de la compañía de autobuses co el propósito de llevar a cabo una indagatoria del acontecimiento para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades pertinentes.

La empresa de autotransporte ha expresado su total disposición a cooperar con las autoridades para que el proceso de deslindamiento de responsabilidades se complete de la manera más transparente y eficiente posible. Este esfuerzo coordinado busca determinar con precisión las causas que derivaron en la pérdida de control del vehículo y su posterior caída.

