¡Ojo aquí! Se prevé tres marchas CDMX hoy sábado 20 de septiembre de 2025
No llegues tarde a tus actividades y sigue nuestro minuto minuto sobre las marchas CDMX hoy sábado 20 de septiembre de 2025; mantente actualizado.
La capital del país se prepara para una activa jornada de movilizaciones este sábado 20 de septiembre, con un total de tres marchas CDMX, once concentraciones y siete rodadas ciclistas programadas en distintas alcaldías, según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Los temas centrales de las marchas serán la solidaridad con el pueblo palestino y la exigencia de despenalizar los hongos alucinógenos.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 20 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 20, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/Qbo6xJjNKr
Concentraciones en la CDMX hoy
Además de las marchas, se llevará a cabo una significativa concentración a las 09:00 horas en el Monumento a la Revolución. La Fundación “Vuela” reunirá a voluntarios y simpatizantes para formar un gran listón dorado humano, un símbolo internacional de la lucha contra el cáncer infantil, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
Las autoridades capitalinas informaron que, adicionalmente a estas actividades, se tienen registrados otros 25 eventos de esparcimiento a lo largo del día. Se exhorta a los ciudadanos a tomar precauciones y planificar sus trayectos para evitar contratiempos derivados de las movilizaciones.
Marchas CDMX hoy 20 de septiembre
Dos de las principales marchas del día convergerán en su apoyo a Palestina, aunque partirán de puntos distintos. A las 15:00 horas, el Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México ha convocado a una manifestación denominada "¡Sanciones Ya!”, la cual se enmarca en la “Acción Global por Palestina”. El contingente partirá del Ángel de la Independencia y se dirigirá hacia el Hemiciclo a Juárez. El objetivo de esta movilización es expresar solidaridad con el pueblo palestino y con la ‘Flotilla Global Sumud’, una iniciativa que busca llevar ayuda y establecer un corredor humanitario en la zona de conflicto de Gaza.
De manera simultánea, a las 15:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina iniciará su propia marcha desde la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Su destino es la Embajada de Israel, ubicada en la colonia Lomas Virreyes. Esta movilización forma parte de la “Jornada de lucha por Palestina”, buscando llevar sus consignas directamente a la representación diplomática.
Horas antes, al mediodía, se realizará la “IV Marcha por la Despenalización de los Hongos Sagrados y la Psilocibina”. Organizada por la Sociedad Mexicana de la Psilocibina, A.C., esta manifestación comenzará en el Monumento a la Revolución y avanzará hasta el Zócalo capitalino. Los participantes exigirán respeto por la medicina ancestral, así como por la ciencia y la libertad en el uso y estudio de estas sustancias.