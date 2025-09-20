¡Ojo aquí! Se prevé tres marchas CDMX hoy sábado 20 de septiembre de 2025

Dos de las principales marchas del día convergerán en su apoyo a Palestina, aunque partirán de puntos distintos. A las 15:00 horas, el Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México ha convocado a una manifestación denominada "¡Sanciones Ya!”, la cual se enmarca en la “Acción Global por Palestina”. El contingente partirá del Ángel de la Independencia y se dirigirá hacia el Hemiciclo a Juárez. El objetivo de esta movilización es expresar solidaridad con el pueblo palestino y con la ‘Flotilla Global Sumud’, una iniciativa que busca llevar ayuda y establecer un corredor humanitario en la zona de conflicto de Gaza.

De manera simultánea, a las 15:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina iniciará su propia marcha desde la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Su destino es la Embajada de Israel, ubicada en la colonia Lomas Virreyes. Esta movilización forma parte de la “Jornada de lucha por Palestina”, buscando llevar sus consignas directamente a la representación diplomática.

Horas antes, al mediodía, se realizará la “IV Marcha por la Despenalización de los Hongos Sagrados y la Psilocibina”. Organizada por la Sociedad Mexicana de la Psilocibina, A.C., esta manifestación comenzará en el Monumento a la Revolución y avanzará hasta el Zócalo capitalino. Los participantes exigirán respeto por la medicina ancestral, así como por la ciencia y la libertad en el uso y estudio de estas sustancias.