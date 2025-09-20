Franelera de la Morelos fue asesinada a tiros; capturan al agresor tras persecución en CDMX

Un hombre de 22 años fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) como el presunto responsable de asesinar a balazos a una mujer de 40 años que trabajaba como “franelera” en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

La captura se logró minutos después del crimen gracias a una “cacería virtual” realizada por los monitoristas del C2 Norte, quienes siguieron la ruta de escape del agresor a través de las cámaras de videovigilancia en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

Al momento de su detención, al sospechoso se le encontró un arma de fuego y 20 dosis de presunta marihuana.

¿Cómo fue el asesinato a franelera de la colonia Morelos?

El crimen ocurrió en el cruce de las calles Jarcería y Mecánicos, cuando la mujer de 40 años se encontraba trabajando. Según los primeros reportes, un sujeto se le acercó y le disparó de manera directa en varias ocasiones, para después huir corriendo del lugar.

Cuando los oficiales de la SSC llegaron, encontraron a la mujer sobre la cinta asfáltica con graves heridas. A petición de sus familiares y ante la urgencia, los propios policías la subieron a la patrulla para trasladarla a un hospital, donde lamentablemente el personal médico la diagnosticó sin signos vitales.

La “cacería virtual” al asesino de franelera en CDMX

Mientras los servicios de emergencia atendían a la víctima, los operadores del C2 Norte iniciaron el seguimiento del agresor a través de las cámaras de la ciudad. Lograron observar cómo el sujeto ingresó a una unidad habitacional en la calle Pintores para ocultarse.

Con esta información, se montó un cerco de vigilancia en la zona.

Minutos más tarde, los mismos operadores del C2 Norte alertaron a los policías en campo que el sospechoso salía del inmueble. Fue interceptado de inmediato en el cruce de las calles Pintores y Jarcería.

Al realizarle una revisión, le encontraron un arma de fuego corta y 20 bolsitas con presunta marihuana. El hombre de 22 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los delitos de homicidio y contra la salud.