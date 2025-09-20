La guerra sigue: Ejército encuentra arsenal en Tepuche, bastión de la narcoguerra en Sinaloa

En una nueva ofensiva contra las células del crimen organizado que operan al norte de Culiacán, Sinaloa, el Grupo Interinstitucional, liderado por el Ejército Mexicano, aseguró un importante arsenal que incluye armas largas, miles de municiones y equipo táctico como placas y cascos balísticos.

El hallazgo se realizó en la sindicatura de Tepuche, una zona que se ha convertido en el epicentro de la violenta guerra que libran las facciones del Cártel de Sinaloa.

Adicionalmente, en un hecho separado pero en la misma región, se logró la detención de cuatro civiles armados tras una denuncia anónima, confirmando la intensa actividad delictiva en la zona.

El hallazgo en La Pitahayita: Un campamento abandonado a la prisa

Durante un recorrido de reconocimiento terrestre en el poblado de La Pitahayita, en Tepuche, los elementos militares observaron a varios sujetos que, al notar su presencia, huyeron de inmediato entre la maleza, abandonando un campamento improvisado.

Al inspeccionar el área, los soldados encontraron un arsenal listo para el combate:



7 armas largas (cuatro en un punto y tres en otro cercano, en el poblado Tecolotes).

(cuatro en un punto y tres en otro cercano, en el poblado Tecolotes). 36 cargadores para diversas armas.

para diversas armas. Más de 6,200 cartuchos de diferentes calibres.

de diferentes calibres. Dos cintas eslabonadas para ametralladora y seis cofres metálicos para las mismas.

y seis cofres metálicos para las mismas. Equipo táctico completo: 23 placas balísticas, 8 chalecos y 4 cascos balísticos.

La detención en Los Ángeles: Una denuncia anónima clave

En una acción paralela en Culiacán, una denuncia anónima al 089 alertó sobre la presencia de civiles armados en un vehículo en el fraccionamiento Los Ángeles. Personal de la Guardia Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) implementó un operativo.

Al llegar, los agentes localizaron la unidad, cuyo conductor intentó huir. Sin embargo, se logró la detención de cuatro personas y el aseguramiento de un arsenal que incluía cuatro fusiles de asalto (dos AK-47 y dos carabinas tipo M-16), 11 cargadores, casi 300 cartuchos y equipo táctico.

Tepuche: otro epicentro de la guerra en Sinaloa

La sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, se ha convertido en un campo de batalla recurrente en la guerra interna que libran las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza” por el control del Cártel de Sinaloa. La constante presencia de campamentos, enfrentamientos y el aseguramiento de arsenales de alto poder en esta zona confirman que el conflicto por el territorio sigue activo y violento.

Todos los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

