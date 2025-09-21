VIDEO: ¡A sillazos! Funcionario agrede a periodista durante evento de Sheinbaum en Chilpancingo

La agresión contra un periodista en un acto oficial reaviva el debate sobre los límites de la llamada libertad de expresión en México.

Aunque desde el gobierno federal se reitera el respeto a la labor periodística, episodios como el ocurrido en Chilpancingo exponen contradicciones entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan los comunicadores en su ejercicio diario.

El periodista Sergio Ocampo Arista, director de Radio Universidad Autónoma de Guerrero y corresponsal del diario La Jornada, fue agredido al término del informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chilpancingo.

De acuerdo con los testimonios de reporteros presentes, Ocampo recibió dos manotazos en la cara y posteriormente un golpe con una silla de metal que impactó en su pómulo derecho.

El ataque fue perpetrado por Ruslán Aranda Hernández, empleado de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno federal, quien estaba encargado de la logística y acreditación de medios durante el evento.

La agresión se desató cuando reporteros y fotógrafos intentaban salir del área cercada por vallas metálicas. Ante la presión de los guardias de seguridad, Ocampo intervino para exigir respeto hacia sus colegas, lo que generó una reacción más violenta que culminó en la agresión directa.

Ojo! Agreden al compañero Sergio Ocampo corresponsal de @lajornadaonline previo a un acto de Claudia Sheinbaum

¿Quién es el agresor de un periodista en Chilpancingo?

El propio gremio periodístico identificó a Ruslán Aranda como el responsable del ataque. Según documentos oficiales, él ocupaba el cargo de enlace de medios en el evento.

Suspenden a agresor de periodista de La Jornada: Así fue el comunicado

Horas después, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que ofreció disculpas a Sergio Ocampo y anunció la suspensión del funcionario mientras se llevan a cabo las investigaciones. El documento subrayó el compromiso del gobierno con la labor de los medios de comunicación y aseguró que se tomarán medidas en consecuencia.

No vamos a aceptar las disculpas públicas, por esta acción cobarde de Ruslán Aranda contra el compañero Sergio Ocampo. #Guerrero

El caso no solo expone la violencia que enfrentan los periodistas en México, sino también la fragilidad de la relación entre prensa y gobierno. Mientras desde el discurso se promueve la apertura y el respeto a la libertad de expresión, hechos como este revelan una preocupante contradicción que golpea directamente la confianza en las instituciones.