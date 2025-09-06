“Me encanta el olor de las deportaciones”: Trump lanza inquietante mensaje a Chicago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia este sábado con un mensaje en su red social, en el que aludió a deportaciones masivas y mencionó a la ciudad de Chicago como posible escenario.

En su publicación, el mandatario escribió: “I love the smell of deportations in the morning… Chicago will soon learn why it’s called the Department of War” (Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana... Chicago está a punto de averiguar por qué lo conocen como Departamento de Guerra).

Donald Trump Truth Social Post 11:38 AM EST 09/06/25 pic.twitter.com/Og7B6xIJ8L — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 6, 2025

La frase estuvo acompañada de una imagen generada por Inteligencia Artificial, donde se observa a Trump frente a un fondo urbano con el texto “Chipocalypse Now”, en clara referencia a la icónica película Apocalypse Now.

¿Qué significa el mensaje de Trump para Chicago?

El comentario del presidente parece jugar con la célebre frase del teniente coronel Kilgore en la película de 1979: “I love the smell of napalm in the morning”. Sin embargo, al reemplazar “napalm” por “deportaciones”, Trump hace una clara alusión a sus planes migratorios.

Además, hace unos días firmó un decreto para renombrar el Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”, decisión que ha sido criticada por legisladores demócratas y analistas internacionales, quienes advierten un giro simbólico hacia una narrativa más agresiva.

¿Se avecinan deportaciones masivas en Estados Unidos?

Aunque el mensaje no confirma sobre acciones inmediatas, expertos en política migratoria dicen que podría tratarse de un adelanto acerca de nuevas medidas de control y deportación en ciudades con elevada población migrante, como Chicago, Los Ángeles y Nueva York.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido un comunicado oficial respecto a la publicación, pero organizaciones de derechos humanos ya alertaron acerca del impacto de este tipo de discursos en las comunidades inmigrantes.

El término “Chipocalypse Now” se volvió tendencia en “X”, antes Twitter, con miles de usuarios criticando el tono militarista del presidente. La frase de Trump, cargada de simbolismo y referencias culturales, revive el debate sobre la frontera entre el discurso político y la retórica bélica.

