VIDEO: ¡Por una selfie! Turista alemán daña estatua de Neptuno en Italia

Un turista originario de Alemania quedó captado por una cámara de seguridad mientras escalabra y se sentaba en la estatua del dios Neptuno, ubicada en Florencia, Italia.

El sujeto de 22 años de edad escaló a la fuente, del siglo XVI, localizada en la Piazza della Signoria. El dios romano Neptuno aparece en un carruaje con forma de concha jalado por caballos.

Al subir a la escultura, el joven rompió una pieza de mármol y también causó daños en uno de los casos de un caballo cuando bajó. El sujeto hizo esta acción debido a que quería tomarse una fotografía en la escultura.

A view from Piazza della Signoria in Florence, looking at the Fountain of Neptune, Palazzo Vecchio, with its copy of Michelangelo's David statue as well the gallery of statues in the adjacent Loggia dei Lanzi, and the Uffizi Gallery, among others. #Firenze #vacationmode pic.twitter.com/MGbt1SJ7n1 — Gigi A (@gigi_nyc) August 28, 2023

¿Cómo subió el turista a la escultura de Neptuno?

Dario Nardella, alcalde de Florencia, compartió un video de una cámara de vigilancia, la cual captó al turista alrededor de la 1:00 horas, tiempo local, de ayer 4 de septiembre de 2023.

En las imágenes es posible apreciar como el hombre cruza los muros de la fuente, escala a través de las figuras de caballos y se sienta al pie de la escultura de Neptuno. Posteriormente, el sujeto toma el mismo camino para descender.

El mandatario de Florencia también compartió una imagen del sujeto con la cara difuminada. En su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter, Nadella señaló que el sistema de alarmas funcionó y el invasor fue identificado.

“Este turista vio como una buena oportunidad subir a la escultura de Neptuno por una selfie. Aunque no hay daños, el sistema de alarmas funcionó (...) él ha sido identificado y pagará una gran multa. No hay justificación contra el vandalismo del patrimonio cultural”, mencionó el alcalde.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI — Dario Nardella (@DarioNardella) September 4, 2023

¿Cuánto pagará el turista que subió a la escultura de Neptuno?

La ciudad estimó los daños a la escultura de Neptuno en alrededor de 5 mil euros, alrededor de 93 mil 264 pesos mexicanos. Además, como mencionó el alcalde de la zona, el sujeto deberá pagar una multa.

La afectación a la escultura, que data entre los años 1563 y 1565, creada por Bartolomeo Ammannati y Giambologna, será reparada en el mantenimiento anual durante el mes de octubre, de acuerdo con Tommaso Muccini, arquitecto del Palazzo Vecchio, quien lo declaró al diario local La Nazione.

