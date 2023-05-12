Por ofender a México, AMLO pide no votar por republicanos: Últimas noticias de hoy 12 de mayo 2023

Fuerza Informativa Azteca tiene las últimas noticias de hoy en México y el mundo, en estas destaca el llamado de AMLO a no votar por los republicanos en Estados Unidos. En el mundo, astrónomos descubren lo que creen es la explosión más grande jamás detectada en el espacio.

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“Majaderos": AMLO llama a no votar por personas como el senador John Kennedy

AMLO llamó a no votar por políticos republicanos, entre ellos el senador John Kennedy, esto después de su polémica declaración donde afirmó que sin EU, México estaría comiendo comida para gatos.

El presidente @lopezobrador_ llamó a no votar por el senador @SenJohnKennedy.



Esto después de su polémica declaración donde afirmó que sin #EU, México estaría comiendo comida para gatos.https://t.co/yOJf3FCEHK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 12, 2023

Un alumno de secundaria en Monterrey se puso celoso porque su novia hablaba con un compañero y por eso lo amenazó con dispararle a él y a los demás.



La explosión más grande sigue brillando después de tres años. Es más de 10 veces más brillante que cualquier estrella en explosión registrada en el espacio.

¡LA #EXPLOSIÓN MÁS GRANDE DEL ESPACIO!



Sigue brillando después de tres años.; es más de 10 veces más brillante que cualquier estrella en explosión registrada en el #espacio.https://t.co/YI8cFwU1Ws — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 12, 2023

Tras caer de un edificio

La joven Sofía Tummo denunció estos hechos que conmocionaron al país tras reportarse como una caída accidental, que en realidad fue un intento de homicidio.



El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos informó mediante un comunicado que un niño migrante de origen hondureño murió bajo custodia en un albergue de Florida.

Se entrega el exmarino

El exmarino que estranguló a un imitador en el Metro de Nueva York fue arrestado; se espera que hoy comparezca ante el juez por homicidio involuntario.El exmarino que estranguló a un imitador en el Metro de Nueva York fue arrestado; se espera que hoy comparezca ante el juez por homicidio involuntario.



Ley migratoria se seguirá aplicando en Estados Unidos: Ken Salazar

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, envia mensaje a migrantes que intenten cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal: será deportado.

Embajada de México en EU envía carta al senador Kennedy

Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, revela que la instancia diplomática envió carta al senador del partido republicano John Kennedy.

La policía de Londres está envuelta en una polémica luego de que se difundiera un video en el que se vio a los oficiales disparar y matar a dos perros.