Por ofender a México, AMLO pide no votar por republicanos: Últimas noticias de hoy 12 de mayo 2023

Fuerza Informativa Azteca tiene las últimas noticias de hoy en México y el mundo, en estas destaca el llamado de AMLO a no votar por los republicanos en Estados Unidos. En el mundo, astrónomos descubren lo que creen es la explosión más grande jamás detectada en el espacio. Consulta todas las últimas noticias de hoy en México y el mundo a través de las plataformas de Fuerza Informativa Azteca: “Majaderos": AMLO llama a no votar por personas como el senador John Kennedy AMLO llamó a no votar por políticos republicanos, entre ellos el senador John Kennedy, esto después de su polémica declaración donde afirmó que sin EU, México estaría comiendo comida para gatos. Alumno de secundaria amenazó con un tiroteo en la escuela de Monterrey Un alumno de secundaria en Monterrey se puso celoso porque su novia hablaba con un compañero y por eso lo amenazó con dispararle a él y a los demás. Astrónomos descubren lo que creen es la explosión más grande jamás detectada en el espacio La explosión más grande sigue brillando después de tres años. Es más de 10 veces más brillante que cualquier estrella en explosión registrada en el espacio. Tras caer de un edificio y estar en coma, joven despierta y revela quién la empujó La joven Sofía Tummo denunció estos hechos que conmocionaron al país tras reportarse como una caída accidental, que en realidad fue un intento de homicidio. Niño migrante muere bajo custodia en un centro de Estados Unidos El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos informó mediante un comunicado que un niño migrante de origen hondureño murió bajo custodia en un albergue de Florida. Se entrega el exmarino que estranguló a un imitador en el Metro de Nueva York El exmarino que estranguló a un imitador en el Metro de Nueva York fue arrestado; se espera que hoy comparezca ante el juez por homicidio involuntario.El exmarino que estranguló a un imitador en el Metro de Nueva York fue arrestado; se espera que hoy comparezca ante el juez por homicidio involuntario. Ley migratoria se seguirá aplicando en Estados Unidos: Ken Salazar Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, envia mensaje a migrantes que intenten cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal: será deportado. Embajada de México en EU envía carta al senador Kennedy Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, revela que la instancia diplomática envió carta al senador del partido republicano John Kennedy. VIDEO: ¡Indignante! Policías de Londres matan a tiros a dos perro La policía de Londres está envuelta en una polémica luego de que se difundiera un video en el que se vio a los oficiales disparar y matar a dos perros.