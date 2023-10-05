Últimas noticias de hoy: Fumigan de forma preventiva los CCH

Este jueves 05 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante inicia en la CDMX, donde los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) estarán cerrados para fumigar de forma preventiva contra chinches.

Mientras que la noche de ayer, un tren del Metro CDMX se estrelló contra la pared de uno de los talleres en la Línea 6. Además, en Ucrania, un ataque de misil ruso contra una tienda de comestibles dejó un saldo de 48 muertos.

Ahora los CCH: Suspenden clases por fumigación preventiva contra chinches

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), que forma parte de la UNAM, anunció la suspensión de sus actividades académicas y administrativas para realizar una fumigación preventiva contra presuntos casos de chinches en algunos de los planteles de dicha institución de educación media superior.

Un tren del Metro CDMX se estrelló en los talleres de El Rosario, en la Línea 6

Uno de los trenes del Metro CDMX se impactó contra la pared del taller de la terminal El Rosario, de la Línea 6 durante la noche de ayer, alrededor de las 23:30 horas.

VIDEO: Ataque ruso a una tienda de comestibles en Ucrania deja 48 muertos

El gobierno de Ucrania aseguró que un ataque de artillería rusa contra una tienda y una cafetería en el este del país dejó al menos 48 muertos la tarde de este jueves 05 de octubre de 2023.

Se incendia un Metrobús de la CDMX en pleno trayecto de la Línea 2

Una unidad del Metrobús en la Línea 2 se incendió después de generar humo. Algunos pasajeros compartieron imágenes en redes sociales del siniestro, que ocurrió en la parte trasera del autobús articulado en la estación UPIICSA, alcaldía Iztacalco.

VIDEO: Se registra una fuerte explosión sobre Calzada de Tlalpan y Periférico; cerca del Estadio Azteca

Un camión repartidor de tanques de gas portátiles comenzó a incendiarse en la esquina de Periférico Sur y Calzada de Tlalpan, alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX.

#ÚLTIMAHORA | Servicios de #emergencia en Tlalpan y Periférico.



Se registra fuerte #incendio de un camión repartidror de tanques de #gas.



La circulación hacia el sur está cerrada.#AlertaVialFIA pic.twitter.com/tqTcRF9k1m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

¡Mayday, mayday! Caen acciones de sector aeroportuario en México tras cambios en TUA

Las acciones de los principales grupos aeroportuarios de México tuvieron un desplome este jueves 5 de octubre de 2023 en la Bolsa Mexicana de Valores, tras revelarse las modificaciones a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Las #acciones de los tres principales grupos aeroportuarios de México fueron suspendidas después de desplomarse en la apertura de la @BMVMercados, tras informarse que la autoridad de aviación civil decidió modificar las bases de regulación tarifaria.



En estos momentos, los… pic.twitter.com/gEdE2FicQN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

Comienza diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre México y Estados Unidos

Este día ocurrió el diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre México y Estados Unidos. Por parte de la Unión Americana, acudieron a la cita Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado y Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Joe Biden, también se encontraron en los mensajes iniciales.

Sandra Cuevas presenta denuncia ante la FGJCDMX por agresión en Central de Abasto

La alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia Sandra Cuevas puso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la agresión en su contra y de su equipo el pasado miércoles 4 de octubre en la Central de Abasto en Iztapalapa.