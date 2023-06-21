Últimas noticias de hoy: AMLO nombra a nuevo titular de aduanas

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy miércoles 21 de junio de 2023 ocurridas en México y el mundo. Lo más importante de este día comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló el nombre del nuevo titular de Aduanas.

Además, este día murió Nino Canún, destacado periodista mexicano. Mientras que en Belice, la Organización Mundial de la Salud declaró libre de malaria al país centroamericano.

AMLO designa a André Foullon como nuevo titular de Agencia Nacional de Aduanas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nombró a André Georges Foullon Van Lissum, general de división, como nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas México. El mandatario informó del cambio en su conferencia matutina de este 21 de junio de 2023. Destacó que con el nombramiento del general retirado “seguimos limpiando de corrupción”.

#EnLaMañanera | Así dio a conocer el presidente @lopezobrador_ que la dirección de Aduanas queda a cago de André Foullon, general retirado pic.twitter.com/S61zjhfElb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 21, 2023

Muere Nino Canún, destacado periodista de la década de los 90

El renombrado periodista Nino Canún falleció este 21 de junio de 2023. El presentador ganó relevancia por conducir el programa de debate conocido como “Y usted, ¿qué opina?”, que inició en televisión y posteriormente llevó a la radio y a internet. El presidente AMLO lamentó la muerte del comunicador.

OMS declara a Belice libre de malaria. México ayudó a lograr objetivo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó hoy que Belice quedó libre de la enfermedad de la malaria, también conocida como paludismo. Tedros Adhanom, director general de la OMS, felicitó al gobierno de la nación centroamericana y lo puso como ejemplo de que “se puede soñar con un futuro sin malaria”.

VIDEO: Explosión en el centro de París deja edificios dañados, varios heridos y 2 desaparecidos

Una explosión por acumulación de gas en un edificio del centro de París, cercano a la escuela de diseño Paris American Academy, provocó un incendio que dejó al menos 29 lesionados, siete en estado crítico, y múltiples construcciones con daños estructurales, según informó la policía de Francia.

Hallan cuerpos sin vida de tripulantes de helicóptero caído en Campeche

En Isla del Carmen, Campeche cayó un helicóptero de una empresa privada que prestaba sus servicios para una plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:20 horas en la Sonda de Campeche. Los dos tripulantes fueron hallados sin vida.

¡Hasta pronto! Billetes de 20 pesos dejarán de circular en México

El Banco de México (Banxico) anunció que los billetes de 20 pesos pertenecientes a la Familia G, lanzado en el 2021 para conmemorar el Bicentenario de Consumación de la Independencia Nacional, serán retirados del mercado.

Explosión en restaurante de barbacoa en China deja al menos 31 muertos y 7 heridos

Una tragedia se registró en el norte de China, en la ciudad de Ningxia, cuando una explosión de gas en un restaurante de barbacoa dejó un saldo de al menos 31 personas muertas y 7 más heridas.