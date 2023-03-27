Últimas noticias de hoy: AMLO revela su Plan C tras suspensión al Plan B de reforma electoral

Fuerza Informativa Azteca te trae las últimas noticias de hoy lunes 27 de marzo de 2023 en México y el mundo, para que inicies la semana bien informado. El recorrido por el acontecer nacional comienza con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su revelación de “Plan C” ante la suspensión del Plan B de reforma electoral.

Además, las autoridades de Guerrero buscan a Vanessa Adame, de 13 años de edad, quien está desaparecida, por lo cual emitieron una Alerta Amber para hallar su paradero. En el ámbito internacional, una huelga de trabajadores de transporte afecta a toda Alemania desde este lunes.

AMLO revela “Plan C” tras suspensión otorgada por ministro al Plan B

Después de la suspensión que emitió el ministro Javier Laynez Potisek a la reforma electoral, conocida como Plan B, AMLO mencionó que existe un Plan C. En su conferencia matutina de este lunes 27 de marzo, el mandatario pidió a los partidos de oposición que no piensen “que ya se terminó todo”, ya que llamará a no emitir votos por ellos, pero “sí a la transformación”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que tiene un plan “C” electoral y que consiste en llamar a evitar votar por PRI-PAN-PRD para que en un futuro pueda existir una gran Reforma Electoral pic.twitter.com/JrxgzE2O4V — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 27, 2023

ALERTA AMBER: Vanessa Adame desapareció en Zihuatanejo, Guerrero

Vanessa Adame, de 13 años de edad, está desaparecida desde el 24 de marzo pasado en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, en el estado de Guerrero. Por este motivo, la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber para dar con su paradero. La joven es de complexión delgada, cabello corto y lacio.

Alemania semiparalizada por una huelga en el transporte

Trabajadores del transporte de Alemania realizaron un paro de 24 horas en demanda de mejoras salariales. El personal de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, autobuses y metro se unió al paro desde la medianoche de este lunes. La protesta también afecta al transporte de mercancías en trenes y barcos. 30 mil empleados del transporte forman la protesta, que ha afectado a siete de los 16 estados germanos.

“Súbete al tren": Layda Sansores presenta canción oficial del Tren Maya

La gobernadora de Campeche Layda Sansores presentó la canción oficial del Tren Maya durante la conferencia del presidente AMLO de este lunes. La exalcaldesa de Álvaro Obregón refirió que el mandatario mexicano es el mejor presidente y agregó que en dos días logró conformar un equipo que rescató los vestigios arqueológicos del tramo 7 de la obra.

Tres niños muertos tras tiroteo en una escuela de Nashville, Estados Unidos

Tres niños y tres adultos murieron en un tiroteo ocurrido en una escuela cristiana privada en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. La policía abatió a la agresora, una mujer de 28 años de edad, quien comenzó a disparar cerca de las 10:13 horas, tiempo local. El vocero de la Policía Metropolitana de Nashville detalló que la tiradora portaba dos rifles semiautomáticos y una pistola.

🚨 #IMPORTANTE 🚨 | Mientras #EU se la pasa culpando a México de todos sus problemas, son incapaces de antender su crisis interna con las armas de fuego... ¡Otra vez hubo un tiroteo en una escuela estadounidense; ahora fue en #Nashville, Tennessee! pic.twitter.com/Fq1QTmvYJv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 27, 2023

El gobierno de EU planea ultimátum a México en disputa energética

Después de las decisiones por la controversia por el mercado energético y petrolero, el gobierno de Estados Unidos planea enviar una oferta final a México. Además, la administración de la Unión Americana buscará un panel independiente, contemplado en el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones y Canadá. En caso de que esta medida falle en contra de México y si nuestro país no toma medidas correctivas, es posible que EU y Canadá impongan aranceles a mercancías mexicanas.