Esto debes hacer si una escuela no permite el uniforme neutro

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen de reformas a la Ley de Educación capitalina, entre las que destaca la estrategia del uniforme neutro, que permite a las y los estudiantes seleccionar cómo vestirse, es decir, podrán elegir si quieren llevar falda o pantalón a las instalaciones escolares.

La reforma fue aprobada el pasado jueves 25 de mayo de 2023 para garantizar a las y los estudiantes el libre desarrollo de su personalidad en los centros escolares de la capital del país, sin importar se trata de un espacio público o particular.

De acuerdo con el pleno del Congreso capitalino, la reforma también establece que las escuelas deberán abstenerse de imponer reglas a las y los estudiantes que impliquen restricciones a los derechos del alumnado, motivadas por su apariencia física, pero, ¿qué se debe hacer si una escuela no permite las especificaciones anteriormente mencionas?

¿Qué es el uniforme neutro?

La reforma a la Ley de Educación de la CDMX, establece que el uso de uniforme neutro en escuelas públicas y privadas de nivel básico en la capital, conlleva lo siguiente:

Toda niña, niño y adolescente tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad. En los centros escolares, tanto públicos como particulares, se permitirá que las niñas utilicen uniforme neutro. Niñas y niños podrán elegir libremente si desean usar pantalón o falda para asistir a clases. Asimismo, los centros escolares deberán abstenerse de imponer reglas que impliquen restricciones a los derechos del alumnado, motivadas por su apariencia física. Ley de Educación de la CDMX

📌 Congreso local aprueba reformas a la Ley de Educación de la CDMX.



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¿Qué hacer si una escuela no permite el uniforme neutro?

La reforma de uniforme neutro entrará en vigor una vez que sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que después de su publicación si los centros escolares no permiten el libre desarrollo de los estudiantes con los lineamientos anteriormente descritos, estos estarían incurriendo en una falta administrativa y serán acreedores a una sanción.

El primer paso será interponer una queja al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a través de las siguientes vías:



Personal: en las oficinas ubicasas en Londres #247, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Por escrito: en la Oficialía de Partes ubicada en Londres #247 PB, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Página web: Formulario electrónico.

Una vez admitida la queja, el Conapred será la institución responsable de brindar seguimiento a la denuncia y otorgar una respuesta a los interesados por la misma vía.