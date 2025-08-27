Importante vialidad cerca de Tacubaya tendrá cambios por obras del Tren Interurbano en CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX) informó que por las obras del Tren Interurbano México-Toluca, también conocido como El Insurgente, se realizarán ajustes viales en la Avenida Sur 122, una arteria clave para la movilidad en la zona cercana a Tacubaya.

¿Qué vialidad tendrá cambios por obras del Tren Interurbano?

En la Avenida Sur 122, al cruce con Calzada Minas de Arena, en la Alcaldía Álvaro Obregón, habrá adecuaciones viales, como reducción de carriles y cambios en el flujo vehicular.

Estas obras comenzarán desde las 23:00 horas de miércoles 27 de agosto de 2025 y terminarán hasta nuevo aviso. Las autoridades llaman a los conductores a planear sus rutas con anticipación y respetar las señales provisionales.

¿Cuál es el tramo de Avenida Sur 122 que estará afectado?

El tramo específico de la Avenida Sur 122 que tendrá restricciones se encuentra al cruce con Calzada minas de arena, entre Avenida Río Tacubaya y Poniente 85, la zona ubicada entre el Centro de Transferencia Modal y la estación Observatorio del Metro CDMX. En este punto, se implementarán cierres parciales de carriles y desvíos para permitir las obras del Tren Interurbano.

#AvisoImportante:

A partir de las 23:00 horas del miércoles 27 y hasta nuevo aviso, se realizará un ajuste a la vialidad en el cruce de Sur 122 y Calzada Minas de Arena, @AlcaldiaAO, por obras del @TrenInsurgente. Sugerimos a las personas que utilizan el servicio de apoyo de… pic.twitter.com/kdO2C4WV4H — Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) August 27, 2025

Alternativas viales por las obras del Tren “El Insurgente”

Para mitigar el impacto en el tránsito, las recomendaciones es usar rutas alternas como Avenida Observatorio y Avenida Patriotismo, además de utilizar transporte público disponible en la zona.

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) pide a los usuarios del servicio del apoyo del Metro CDMX que consideran la afectación vehicular, ya que la salida de los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la terminal Observatorio hacia Chapultepec de la Línea 1 puede presentar demoras.

Además, las autoridades informaron que habrá pasos peatonales habilitados en los cruces de la avenida Río Tacubaya y Avenida Sur 122.